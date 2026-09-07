El Contador / 7 de septiembre de 2026 © 2026

1. La líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina, estuvo de gira por Michoacán e Hidalgo. En tierras michoacanas tuvo un encuentro con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, con el fin de fortalecer el diálogo y la colaboración institucional, así como sumar esfuerzos por el desarrollo del municipio azotado por la violencia, pero también importante productor de aguacate mexicano. En Hidalgo, acompañó al gobernador de la entidad, Julio Menchaca, en la presentación de su cuarto informe, donde aprovechó el espacio para conocer los logros del mandatario estatal y construir diálogo en beneficio de los industriales de la entidad.

2. Ser una empresa sustentable se traduce en beneficios económicos. Resulta que Coca-Cola FEMSA, que encabeza Ian Craig, cumplió la meta de desempeño en sostenibilidad previsto para los certificados bursátiles vinculados a la sostenibilidad, con la clave de pizarra KOF 21L. La embotelladora logró emplear 1.26 litros de agua por litro de bebida producida, estrategia en la que ha invertido 82 millones de dólares desde 2022. El objetivo alcanzado fue confirmado por un verificador externo e independiente. Por esto, la tasa de interés de sus bonos permanecerá sin cambios a partir del 17 de septiembre. La seguridad hídrica es clave para el negocio de la compañía, y el agua es insumo básico para sus productos.

3. Hoy lunes, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, recibirá en México a Shaikha al-Nowais, secretaria general de ONU Turismo, quien, en conjunto con más 300 representantes de más de 20 países, realizará el IV Congreso Mundial de Turismo Deportivo. Ésta será la primera vez que el evento se lleva a cabo fuera de Europa. México tendrá como sede principal el Autódromo Hermanos Rodríguez. El turismo deportivo representa 10% del gasto turístico mundial y tuvo un valor global estimado de 672 mil millones de dólares, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos del turismo. En México, representa 10% del PIB turístico, genera más de 65 mil millones de pesos y crece en 25%.

4. Habrá capacitación gratuita en inteligencia artificial a más de 4 mil personas en Colombia, México y Chile gracias al programa AI Week LATAM 2026, debido a la alianza entre Softserve, cuyo líder regional para América Latina es John Howard; Nvidia, dirigida por Jensen Huang, y universidades de los tres países. En ediciones anteriores, AI Week capacitó a casi 2 mil 200 participantes en Colombia, y para este año se amplió a México y Chile. Es un programa gratuito abierto a estudiantes, ingenieros y personas interesadas en tecnologías emergentes, con la posibilidad de obtener la certificación Nvidia Deep Learning Institute. Las inscripciones están abiertas y se realizará del 29 de septiembre al 3 de octubre.