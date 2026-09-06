Última Hora Impreso de hoy

Ceniza volcánica interrumpe vuelos y deja a miles de pasajeros varados en Indonesia

La erupción del volcán Anak Krakatau provocó la suspensión de operaciones en ocho aeropuertos, afectando a más de 170 mil pasajeros.

Por: Liliana Moscoso, AFP

Krakatau airport
El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, principal terminal de la capital Yakarta, mantendrá sus cierres extendidos por presencia de ceniza.REUTERS

El aeropuerto principal de Yakarta y otros tres en Indonesia prolongaron su cierre hasta la tarde del lunes, tras verse obligados a suspender operaciones debido a una erupción volcánica que dejó a miles de personas varadas.

Krakatau airport
El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, principal terminal de la capital Yakarta, mantendrá sus cierres extendidos por presencia de ceniza.REUTERS

"En relación con la creciente actividad de erupción volcánica del monte Anak Krakatau, las operaciones de vuelo de varios aeropuertos fueron suspendidas", indicó el operador de las terminales aéreas, Angkasa Pura, en redes sociales.

Krakatau airport
El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, principal terminal de la capital Yakarta, mantendrá sus cierres extendidos por presencia de ceniza.REUTERS

Agregó que "se aconseja a los pasajeros monitorear regularmente el estatus de su vuelo con la respectiva aerolínea".

Krakatau airport
El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, principal terminal de la capital Yakarta, mantendrá sus cierres extendidos por presencia de ceniza.REUTERS

El monte Anak Krakatau, situado a unos 150 kilómetros de la capital de Indonesia, entró en erupción el sábado, cuando lanzó lava y emitió un potente estruendo que se escuchó a cientos de kilómetros de distancia.

Krakatau airport
El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, principal terminal de la capital Yakarta, mantendrá sus cierres extendidos por presencia de ceniza.REUTERS

Ocho aeropuertos detuvieron sus operaciones durante el fin de semana tras detectar ceniza en su espacio aéreo, lo que interrumpió cientos de vuelos y dejó a más de 170 mil pasajeros varados, según el Ministerio de Transporte.

Krakatau airport
.REUTERS

Entre los cuatro aeropuertos que extendieron su cierre está el Soekarno-Hatta, el principal de la capital, Yakarta.

Krakatau airport
El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, principal terminal de la capital Yakarta, mantendrá sus cierres extendidos por presencia de ceniza.REUTERS

La agencia geológica del país advirtió que hasta la mañana del lunes había muchas posibilidades de una nueva erupción.

Temas: