Guevara y su “pócima” para llevar a México al top 5 del turismo

Seguramente durante los años que vivió en Londres, Gloria Guevara visitó Diagon Alley, callejón de los objetos mágicos de Harry Potter, donde compró una pócima que ha utilizado en varios trucos con los que ha sorprendido al público turístico.

Una tarea de ilusionista fue su regreso a la presidencia del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), después de que perdiera las elecciones para convertirse en la secretaria general de ONU Turismo.

Tras su derrota, que parecía marcar el final de su trayectoria como líder global, prácticamente nadie entendió cómo logró que se “alinearan los astros” para encabezar nuevamente el principal organismo privado internacional del turismo.

Tampoco fue poca cosa haber obtenido previamente el apoyo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum; partiendo de que Guevara fue secretaria de Turismo de Felipe Calderón, uno de los enemigos favoritos de la 4T.

La semana pasada, la WTTC celebró una reunión de trabajo en Quintana Roo, donde Guevara reconoció el liderazgo turístico de ese estado y de la gobernadora Mara Lezama, frente a algunos de los principales empresarios y dirigentes de los consejos y entidades turísticas del país y del Caribe Mexicano.

Allí Guevara llevaba oculto otro “as bajo la manga”, pues anunció que México ya está en el top 5 del turismo.

Un comentario que pudo saberle a miel al gobierno mexicano, pues es uno de los compromisos sexenales.

¿Qué no México se puede ir al séptimo sitio de ONU Turismo medido por la llegada de turistas internacionales debido al ímpetu de China?, ¿qué no está en la posición 15 por el ingreso de las divisas totales?

Lo que pasó fue que la señora Guevara desarrolló una manera de medición diferente, que fue ligar una aportación de México de 149 mil millones de dólares al PIB por turismo y de 237 mil 900 millones por viajes de ocio.

Bajo esta fórmula, México ingresó al top 5 y hasta llegó al top 4, detrás de China, Estados Unidos y Alemania.

No obstante, ese dato corre el riesgo de entrar en controversia con la metodología habitual y aceptada de ONU Turismo.

Si en las próximas mañaneras las autoridades de la Sectur de todas formas deciden hacerla suya y nadie la objeta; Guevara podría virar claramente del plano profesional de la magia al de la genialidad estadística.

Ronald Coase, británico como Potter y casi mago pues ganó el Premio Nobel de Economía, acuñó hace décadas una definición que explicaría todo:

“La estadística”, dijo, “es la técnica de torturar a los números hasta que confiesen lo que quieres escuchar”.

DIVISADERO

BÚSQUEDA EQUIVOCADA. Si la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, en inglés), que comanda Michele Paige, quiere generar más empleos en México, va por la vía incorrecta.

En los últimos 12 meses ni siquiera logró 100 nuevas contrataciones mexicanas en sus “ferias del empleo”.

El problema es que las celebraron en sitios equivocados, como Cancún, Cozumel y Los Cabos, pues, con todo y los retos del turismo mexicano, ni los salarios ni las condiciones laborales de los cruceros son particularmente atractivas.

En los destinos ya referidos las propinas son altas, hay flexibilidad en los horarios de trabajo para retener a los empleados y el mercado laboral es muy competido.

Este año deberían ir a Zacatecas, Guerrero o Chiapas, donde las navieras sí pueden ser atractivas.