Son incapaces

CD Carol, S.A. de C.V., empresa con domicilio fiscal en Emiliano Zapata, Veracruz, es una contratista del gobierno estatal sumamente versátil. Lo mismo ha participado en licitaciones para proveer materiales para impermeabilización, equipo de fotocopiado, camionetas blindadas, suministros para productores acuícolas y vacunas antirrábicas.

La página web lasempresas.com.mx la describe como suministradora de artículos de papelería. Pero eso no obsta para que, apenas en junio pasado, haya sido declarada ganadora de un contrato con la Secretaría de Salud de Veracruz por 16 millones 113 mil 351 pesos con 10 centavos para “la adquisición de vacuna antirrábica canina tipo inactivada”.

El acta del resultado de la evaluación técnica y económica y emisión del fallo de la Licitación Pública Nacional LTN-103T00000-001-2026 lleva la firma, entre otros funcionarios, del doctor Leonel Efrén Rivera Pinete, director de Salud Pública del estado. En el documento se dice que dicha dependencia dio fe del “cumplimiento de los requisitos señalados en las bases de participación”. Cabe señalar que la propuesta de CD Carol fue la única registrada.

Pero ¿quién es Leonel Efrén Rivera Pinete? Se trata del esposo de Erandi Isabel López Herrería, rectora de El Colegio de Veracruz e hija de Arturo López Obrador. Es decir, el doctor Rivera Pinete es yerno del hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Erandi es, además, hermana de otros dos funcionarios del gobierno veracruzano, Tarheni Andrea y Pedro Arturo López Herrería, quienes se desempeñan como subdirectora de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y asesor de la Secretaría de Gobierno, respectivamente.

Los tres sobrinos del expresidente han sido señalados en días recientes como beneficiarios de un acto de nepotismo por parte de la gobernadora Rocío Nahle. Ésta ha negado que los tres trabajen en la administración estatal por dicho parentesco. “En mi caso no hay nepotismo, no son mis familiares; están ayudando al gobierno, trabajan todos los días, tienen un perfil bajo, trabajan con ética en donde están”, dijo la gobernadora en declaraciones publicadas la semana pasada por El Dictamen.

“Son tres muchachos que viven en Xalapa desde hace muchos años, estudiaron en la Universidad Veracruzana, son muchachos preparados, están trabajando en el gobierno, no son mis familiares, no tengo ningún nepotismo y ellos tienen derecho como cualquiera”, agregó.

Sobre la rectora de El Colegio de Veracruz, la gobernadora dijo que había ordenado que se le ajuste el salario porque se enteró que era muy alto, “pero eso es independiente de que sea sobrina o no sobrina del expresidente Andrés Manuel López Obrador”. Respecto del esposo de Erandi, la mandataria estatal hizo una revelación: no lo invitó a trabajar en su gobierno como director de Salud Pública porque fuera yerno del hermano del expresidente, cosa que supuestamente no sabía, sino porque ella, Rocío Nahle, conocía a su mamá (sic).

Lo grave no es únicamente que estén contratados en el gobierno veracruzano tres sobrinos y un sobrino político del expresidente López Obrador, percibiendo altos ingresos, sino que han comenzado a aparecer decisiones cuestionables, como el que una empresa que no parece tener experiencia alguna en la compra y manejo de vacunas haya sido la única participante en un proceso de licitación para una adquisición de vacunas antirrábicas. ¿Está repitiendo la autodenominada Cuarta Transformación las prácticas que tanto se condenaron respecto de gobiernos anteriores, como el del también gobernador veracruzano Javier Duarte, que fue señalado por la aplicación de quimioterapias falsas?

Para estar seguros de que no haya moches o compra de vacunas inservibles en este caso, sería bueno que alguna instancia de supervisión revisara la licitación. Pero ¿quién puede hacerlo, si tanto Veracruz como el país se han quedado sin instituciones que puedan hacer eso con criterio independiente? Por eso, cada vez que dicen que todo está bien y que ellos son incapaces de reeditar el nepotismo y la corrupción de antaño, puede sonar inverosímil pero nada puede hacerse legalmente al respecto.