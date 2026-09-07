Mordiendo el anzuelo

El viernes, el presidente Donald Trump repitió algo que puede resumirse en que Estados Unidos no necesita nada de México, pero que continuará la revisión del T-MEC porque la presidenta Claudia Sheinbaum le cae bien. Como es de esperarse, ni la Presidenta ni el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, o el jefe negociador, el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez, hicieron algún comentario, puesto que saben de qué se trata: un discurso político más para consumo interno. Evidentemente, no implica nada en la negociación, puesto que es mucho más importante lo que se negoció el fin de semana entre los equipos de ambos países que el discurso del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, no faltaron los sandios que ofrecieron mandar tamales con poco chile, tomates y aguacates. Deberían ser serios y no estar jugando a retos de “farmear aura” en redes sociales. Centrarse en lo importante: que México mantenga el acuerdo comercial. Lo relevante es que la negociación esté terminada hacia finales de este año en un contexto en el que están creciendo las exportaciones mexicanas a Estados Unidos como parte del reacomodo de la posición global del comercio.

REMATE COLOCADO

El Padre del Análisis Superior conversó el viernes en su programa de Imagen Radio con Eugenio Amador con motivo de la colocación de certificados bursátiles que el director financiero de CFE calificó como histórica, no sólo por el monto o la demanda, sino porque continúa mejorando el perfil financiero de la colocación de la empresa que dirige Emilia Calleja. Las tasas a las que se colocó son consistentes con la tendencia internacional del mercado, y quizá lo más relevante, la colocación le permitirá liberar fondos para continuar con los programas prioritarios de la CFE. Quienes tratan de criticar esta colocación deberían analizar la curva de las colocaciones en periodos de cinco y 10 años, no verlas con la tendencia que habían venido registrando las tasas de interés. Amador le dijo al PAS que la empresa eléctrica está preparando una segunda colocación de Fibra E. Si es como la anterior, será un éxito.

REMATE ABSURDO

El secretario de Hacienda presentará mañana el Paquete Económico para el año próximo, pero legisladores como Alfonso Ramírez Cuéllar y Ricardo Monreal ya “corrigieron” el trabajo de Edgar Amador y su equipo. Según ellos, eliminaron propuestas de cobrar IEPS a bebidas con alcohol y otras. Increíble que puedan arreglar algo antes de que se presente el Paquete Económico. No se quedaron ahí, se les ocurre cambiar la estrategia fiscal del gobierno porque, según ellos, sería mejor una reforma fiscal. Lo curioso es que Monreal apoyó desde el Congreso el brutal endeudamiento al que llevó López Obrador al país y ahora no le gusta la forma en la que la presidenta Sheinbaum lo está corrigiendo con las aportaciones de su secretario de Hacienda. Algunos creen que se trata de interés honesto por apoyar el proyecto, otros, que se trata del aprovechamiento político de estos días para impulsar sus aspiraciones personales. Sea como sea, sería mejor que cerraran filas con la Presidenta y Amador. Un buen argumento que podrían utilizar en favor de ellos es que México es el país que mayores descuentos ha obtenido en el mundo sobre su deuda soberana, en medio de un entorno en el que las tasas internacionales están aumentando. Sin duda, un gran trabajo de Amador y el equipo de la subsecretaria de Hacienda, Maricarmen Bonilla.

REMATE AMPLIADO

La AMIS considera que, ante propuestas como la del legislador Jericó Abramo Masso de topar los cobros de seguros de gastos médicos, es necesario entender que se trata de un sistema muy complejo, en el que no únicamente participan las aseguradoras, sino los médicos, hospitales, proveedores de insumos médicos. Tiene un punto el gremio presidido por Pedro Pacheco Villagrán y no debe caerse en soluciones simplistas que parecen ocurrencias de un legislador que, hasta el momento, no ha sido particularmente activo.

REMATE RELEVANTE

La importancia del subsecretario de Salud Eduardo Clark no radica en un pequeño error en una declaración, sino en la relevancia que tiene el trabajo que realiza para garantizar el suministro de medicinas y material de curación a través de un sistema de licitaciones que está funcionado muy bien, ya que, además, impulsa a la industria nacional.

REMATE OPORTUNO

La Secretaría Anticorrupción, encabezada por Raquel Buenrostro, inició una investigación para determinar qué sucedió con la intoxicación de los médicos residentes del hospital Eduardo Liceaga.

REMATE PERSONAL

El Padre del Análisis Superior le envía un largo y fuerte abrazo a Juan Carlos Zuazua con la firme convicción de que su padre, Fortunato Zuazua, ya descansa sentado a la derecha del Padre y así lo hará en la vida eterna.