Alemania decomisan un Ferrari Testarossa con reporte de robo que sería enviado a México

Agentes de aduanas de Frankfurt, Alemania, impidieron el envío a México de un automóvil Ferrari Testarossa que presuntamente había sido robado en Bélgica.

De acuerdo con información oficial, el vehículo fue interceptado la noche del pasado 23 de octubre en el aeropuerto de Frankfurt, cuando se preparaba para ser trasladado por vía aérea a territorio mexicano.

La unidad, cuyo valor se estima en 500 mil euros, fue asegurada luego de que la policía recibiera un aviso sobre la posibilidad de que se tratara de un automóvil robado.

Tras recibir el reporte, las autoridades compararon el número de chasis del Ferrari con los registros correspondientes y confirmaron las sospechas sobre su procedencia.

A partir de esa revisión, los agentes determinaron decomisar el automóvil para continuar con las investigaciones sobre el caso.

La Oficina Principal de Aduanas de Frankfurt difundió una fotografía del vehículo, en la que aparece el Ferrari rojo rodeado por cintas de seguridad policial, identificadas con la leyenda alemana “Polizeiabsperrung”.

Hasta el momento, la información oficial no precisa quién estaba detrás del intento de traslado ni quién sería el destinatario del automóvil en México.