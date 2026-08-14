Lanzan plataforma para registrar mortalidad en centros de detención de ICE 

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, una persona muere en promedio cada nueve días en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las cifras oficiales contabilizan 50 fallecimientos en lo que va de su segundo mandato.

Con el objetivo de documentar y visibilizar esta crisis, el investigador Austin Kocher lanzó el Panel de mortalidad en centros de detención de ICE, una plataforma pública que organiza los casos por estados y centros de detención, acompañada de infografías y mapas interactivos que permiten dimensionar el fenómeno.

Más de 50 personas han muerto bajo custodia del ICE desde el inicio de la actual administración, una cifra alarmante que aumenta a un ritmo de una persona cada nueve días aproximadamente. Escribo sobre estas muertes porque quiero que el público comprenda el contexto y las consecuencias del creciente sistema de detención de inmigrantes en Estados Unidos, y creo en hacer que este trabajo sea accesible a la mayor cantidad de personas posible”

El investigador subraya que su propósito es situar cada caso dentro de un contexto geográfico e histórico más amplio, para fomentar una reflexión crítica sobre el sistema de detención migratoria.

De hoja de cálculo a herramienta pública

El panel comenzó como una simple hoja de cálculo y evolucionó hacia un repositorio completo con datos validados, enlaces preservados, materiales archivados y metadatos estructurados que permiten un análisis independiente.

Kocher señala que su identidad como investigador se complementa con la de creador de sistemas, capaces de detectar patrones y facilitar la escritura para un público amplio. En este sentido, el panel se convierte en un ejemplo de cómo un sistema diseñado para uso personal puede transformarse en una herramienta pública de gran valor.

El proyecto contó con el apoyo de Bishal Timsina, desarrollador del equipo de Relevant Research, responsable de iniciativas como Detention Reports, Enforcement Dashboard, Detention Pregnancy Tracker y Collateral Damage Report. Kocher agradeció también a otros miembros del equipo que contribuyeron con comentarios y soporte técnico.

El panel busca complementar el trabajo de iniciativas independientes como Detention Kills, Eyes On ICE y otros proyectos de monitoreo que han documentado muertes y abusos en centros de detención.

EU deportó a más de 442 mil personas en 2025

El gobierno de Estados Unidos reportó que en el año fiscal 2025 (de octubre de 2024 a septiembre de 2025) fueron deportadas 442,637 personas. Se trata de las primeras estadísticas oficiales publicadas durante el segundo mandato de Donald Trump, caracterizado por la opacidad en la difusión de datos, que no se actualizaban desde noviembre de 2024.

El informe, incluido en la justificación presupuestaria para el año fiscal 2027 dirigida al Congreso, confirma que la maquinaria de deportaciones no ha alcanzado los resultados esperados por la administración republicana, pese a que el tema encabeza su agenda política.

La cifra representa un incremento de 171,000 deportaciones respecto al año fiscal anterior. El conteo incluye los últimos tres meses del gobierno de Joe Biden, cuando el demócrata endureció medidas contra la inmigración irregular en respuesta a las críticas por el ingreso masivo de migrantes durante su mandato.

Los datos oficiales no contemplan las llamadas autodeportaciones, un mecanismo que el gobierno de Trump busca impulsar para aumentar los números de expulsiones. La estrategia consiste en ofrecer incentivos económicos a quienes decidan salir voluntariamente del país.

La bonificación inicial era de 1,000 dólares, pero actualmente asciende a 2,600 dólares por persona que se acoja a este programa.