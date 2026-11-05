Activistas piden al Papa León XIV decreto para expulsar a abusadores de la Iglesia

Activistas contra las agresiones sexuales en la Iglesia católica instaron el jueves en Lima al Papa León XIV a promulgar un decreto canónico para expulsar a los culpables y encubridores de abusos, algo que considerarían un avance para enfrentar el escándalo que la afecta desde hace años.

La exhortación surgió durante una conferencia de prensa, en la que Bishop Accountability, una organización estadunidense sin fines de lucro, presentó una lista de 77 religiosos acusados públicamente de abusar sexualmente de menores en Perú.

El sumo pontífice, de 71 años, iniciará el viernes una de las giras papales más ambiciosas de las últimas décadas, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú, su patria adoptiva. El Vaticano anunció que en su viaje se reuniría con víctimas de abusos, sin precisar dónde se harán estos encuentros.

Un pedido de tolerancia cero

"Lo que puede hacer el Papa en este momento para poner fin o por lo menos para mejorar muchísimo esta lamentable situación es implementar un decreto (...) de tolerancia cero para los encontrados culpables de abuso sexual", dijo a la prensa Anne Barrett Doyle, codirectora del organismo.

"Que sean retirados permanentemente de la iglesia", agregó Barrett Doyle, y pidió lo mismo para quienes sean encontrados encubriendo estos actos.

El pedido fue respaldado por José Escardó, presidente de la Red de Sobrevivientes de abusos en Perú, quien resaltó que esa medida hace falta.

"Estas personas deben ser puestas en manos de la justicia civil y no deben ser juzgadas solamente por la iglesia", resaltó Escardó.

Escardó, de 56 años, es una de las víctimas del grupo ultraconservador Sodalicio de Vida Cristiana, cuya clausura ordenó el Papa Francisco en 2025 tras una investigación de siete años llevada por el Vaticano.

En la relación de supuestos abusadores de Bishop Accountability, que recopila una mayoría de casos ya conocidos, figuran tres obispos, entre ellos el cardenal ultraconservador Juan Luis Cipriani. Según Barrett Doyle, la base de datos se basa en información periodística y judicial disponible en internet.

La activista pidió al Papa que ordene a los obispos de Perú publicar los nombres de las personas acusadas, como medida de prevención del abuso de niños y para ayudar a las víctimas a sanar.

Cifras de abusos: Perú, Latinoamérica y el mundo

En Perú, además de los 77 religiosos de la lista, reportes de 2018 señalaron que cuatro integrantes del Sodalicio fueron señalados de abusar de 19 menores entre 1975 y 2002. En Chile, según cifras difundidas por AFP en 2021, las autoridades identificaron a más de 240 víctimas, 123 de ellas menores, y a más de 200 miembros de la Iglesia investigados.

En Colombia, la fiscalía investigaba en 2019 a 57 sacerdotes, según AFP, y en Brasil un libro de dos periodistas halló en 2023 que 108 sacerdotes y líderes católicos enfrentaron procesos legales desde el año 2000.

En el mundo, una comisión del Parlamento de España estimó en 2023 que más de 440 mil personas, 200 mil de ellas menores, sufrieron abusos del clero desde 1970, y una comisión independiente de Portugal contabilizó 4 mil 815 víctimas en 70 años. Las cifras no son comparables entre sí, pues cada una usa metodologías y periodos distintos.

La gira de León XIV llegará a Perú el 11 de noviembre, según el programa del Vaticano.