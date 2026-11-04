Bob Dylan en el Vaticano: ¿con qué otro Papa ha coincidido el músico?

Bob Dylan es uno de los músicos más reconocidos en el mundo, no solo por sus canciones, sino también por las letras que ha escrito a lo largo de su carrera. A sus 85 años, el cantante continúa presentándose en diferentes países y demostrando que la música sigue siendo una parte importante de su vida.

El estadounidense, quien recibió el Premio Nobel de Literatura, ha logrado que sus composiciones lleguen a distintas generaciones. Temas como Like a Rolling Stone forman parte de su trayectoria, mientras que otras canciones han llamado la atención por sus mensajes sobre la sociedad, la guerra y la búsqueda de la paz.

AFP

Ahora, durante su estancia en Italia, el cantautor protagonizó un momento que llamó la atención, ya que tuvo la oportunidad de conversar con una de las figuras religiosas más importantes del mundo: el Papa.

Bob Dylan se reúne con el papa León XIV en el Vaticano

Como parte de su visita a Italia, Bob Dylan acudió al Vaticano para reunirse con el papa León XIV, quien lo recibió este miércoles en el Palacio Apostólico.

El encuentro ocurrió mientras el cantante se encuentra de gira por Europa, por lo que aprovechó su estancia en el país para visitar al pontífice, quien anteriormente había mostrado interés por su trabajo musical.

La oficina de prensa del Vaticano compartió fotografías de la reunión, en las que se observa a ambos en la biblioteca apostólica.

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Uno de los detalles que llamó la atención fue la vestimenta del músico, quien apareció completamente de negro, con guantes y una capucha que cubría su cabeza.

Mientras tanto, el papa León XIV, originario de Chicago, se mostró sonriente durante el encuentro con el artista estadounidense.

Aunque no se dieron a conocer los temas que abordaron durante su conversación, las imágenes permitieron conocer cómo fue este momento entre el líder de la Iglesia católica y el ganador del Nobel de Literatura.

¿Qué dijo el Vaticano sobre la reunión de Bob Dylan con el Papa?

Entre las personas que estuvieron presentes durante la visita se encontraba Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, quien acompañó personalmente al cantante.

Después de la reunión, Spadaro compartió en sus redes sociales algunas palabras sobre lo que significó presenciar el encuentro entre ambas personalidades.

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"No sin la emoción de vivir un encuentro que tiene el sabor de la historia y la sensación de que, a cada paso en el Palacio apostólico, podría haber ocurrido cualquier cosa", escribió Spadaro.

El papa León XIV ya había citado una canción de Bob Dylan

La reunión también tiene un antecedente interesante, pues León XIV ya había utilizado las palabras de Bob Dylan para hablar sobre la paz y los peligros de las armas nucleares.

En julio pasado, el pontífice escribió el prólogo del libro Disarmata e disarmante. La pace è un dono, una publicación que aborda el desarme y la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos.

Para hablar sobre los riesgos del rearme y el uso militar de la energía nuclear, el Papa retomó una frase de Go Away you bomb, una canción que Dylan escribió en 1963, durante la Guerra Fría, pero que permaneció inédita durante aproximadamente 50 años.

"Te odio porque te ha creado el hombre, y el hombre te posee y te manipula".

Con estas palabras, el pontífice hizo referencia a una composición que cuestiona la existencia de las armas creadas por el ser humano.

Bob Dylan ya había tenido un encuentro con otro Papa

Aunque su reciente visita al Vaticano ha llamado la atención, no es la primera ocasión en la que Bob Dylan coincide con un líder de la Iglesia católica.

En 1997, el cantante se presentó ante el Papa Juan Pablo II durante un congreso eucarístico realizado en Bolonia, Italia.

En aquella ocasión, el músico interpretó sus canciones frente al pontífice y cientos de miles de jóvenes que se encontraban reunidos en el evento.

Casi tres décadas después, Dylan volvió a coincidir con un Papa, aunque esta vez se trató de una reunión privada en el Palacio Apostólico.