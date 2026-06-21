Abelardo de la Espriella toma ventaja en el balotaje presidencial de Colombia

El ultraderechista Abelardo de la Espriella toma ventaja este domingo en el balotaje presidencial de Colombia ante el senador oficialista de izquierda Iván Cepeda, con más de la mitad de las mesas informadas en el conteo preliminar.

El abogado millonario de 47 años lidera con el 50.5 por ciento de los votos, mientras que el aliado del presidente Gustavo Petro cuenta con el 47.8 por ciento, de acuerdo con la página web de la entidad que organiza los comicios, que avanza en un 65 por ciento del conteo.

De la Espriella amenaza la continuidad de la izquierda, que por primera vez gobierna un país afectado por una crisis de violencia vinculada al narcotráfico y una fuerte polarización en medio de la campaña electoral.

Colombia define si da continuidad al proyecto de izquierda del actual presidente Gustavo Petro a través de Iván Cepeda (un histórico defensor de los acuerdos de paz y los derechos humanos), o si da un giro radical hacia la derecha dura con Abelardo de la Espriella, un abogado mediático conocido por su retórica de "mano firme" y su cercanía con líderes conservadores globales.