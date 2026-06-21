Colombia inicia el escrutinio tras una elección entre la izquierda y la ultraderecha
La histórica contienda enfrenta al senador oficialista Iván Cepeda, aliado clave del mandatario Gustavo Petro, contra el abogado derechista Abelardo de la Espriella.
Colombia cuenta los votos el domingo para conocer el ganador del balotaje entre un candidato de la izquierda gobernante y un ultraderechista respaldado por Donald Trump, que promete mano dura ante el repunte de la violencia del narco.
La autoridad electoral cerró los puestos de votación y dio inicio a un preconteo para conocer al nuevo presidente entre el senador oficialista Iván Cepeda, de 63 años y aliado del mandatario Gustavo Petro, y el abogado Abelardo de la Espriella, de 47 años.
Colombia atraviesa la peor ola de violencia en la última década, ante el crecimiento de las organizaciones ilegales que trafican cocaína y oro en medio de un tenso proceso electoral observado de cerca por Estados Unidos.
Colombia define si da continuidad al proyecto de izquierda del actual presidente Gustavo Petro a través de Iván Cepeda (un histórico defensor de los acuerdos de paz y los derechos humanos), o si da un giro radical hacia la derecha dura con Abelardo de la Espriella, un abogado mediático conocido por su retórica de "mano firme" y su cercanía con líderes conservadores globales.