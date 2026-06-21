Colombia inicia el escrutinio tras una elección entre la izquierda y la ultraderecha

Colombia cuenta los votos el domingo para conocer el ganador del balotaje entre un candidato de la izquierda gobernante y un ultraderechista respaldado por Donald Trump, que promete mano dura ante el repunte de la violencia del narco.

La autoridad electoral cerró los puestos de votación y dio inicio a un preconteo para conocer al nuevo presidente entre el senador oficialista Iván Cepeda, de 63 años y aliado del mandatario Gustavo Petro, y el abogado Abelardo de la Espriella, de 47 años.

Colombia atraviesa la peor ola de violencia en la última década, ante el crecimiento de las organizaciones ilegales que trafican cocaína y oro en medio de un tenso proceso electoral observado de cerca por Estados Unidos.

Colombia define si da continuidad al proyecto de izquierda del actual presidente Gustavo Petro a través de Iván Cepeda (un histórico defensor de los acuerdos de paz y los derechos humanos), o si da un giro radical hacia la derecha dura con Abelardo de la Espriella, un abogado mediático conocido por su retórica de "mano firme" y su cercanía con líderes conservadores globales.