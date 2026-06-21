EU ataca presunta “narcolancha” en el Caribe; hay dos muertos

El Ejército de Estados Unidos informó el domingo que llevó a cabo un ataque letal contra una presunta embarcación de narcotráfico en el Caribe, en el que murieron dos hombres y otros seis quedaron abandonados en el mar.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) señaló en una publicación en X que la embarcación estaba "transitando por rutas de narcotráfico conocidas en el Caribe".

Southcom dijo que notificó a la Guardia Costera estadounidense sobre "seis sobrevivientes masculinos", sin proporcionar detalles sobre su rescate ni sobre su condición.

Las imágenes en blanco y negro que acompañan la publicación muestran una embarcación antes de ser alcanzada por un proyectil y quedar envuelta en una gran explosión.

Con este último ataque, el número total de muertos en esta ofensiva de Estados Unidos, iniciada en septiembre, asciende al menos a 206, según un recuento de la AFP.

On June 21, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/34cDvvcwxe — U.S. Southern Command (@Southcom) June 22, 2026

Irán aconseja a EU ‘medir sus palabras’

Por Joseph Na’a

Por otra parte, Irán advirtió a Estados Unidos que "mida sus palabras" después de que Donald Trump amenazara con reanudar los ataques contra Teherán si no detiene a sus aliados en Líbano. Las declaraciones se produjeron mientras ambas delegaciones mantienen en Suiza las primeras negociaciones destinadas a reducir la tensión en Oriente Medio y avanzar hacia un acuerdo sobre seguridad regional y el programa nuclear iraní.

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, respondió a las declaraciones del presidente estadounidense con una advertencia directa. El dirigente iraní aseguró que las fuerzas armadas de su país están preparadas para responder si aumenta la presión militar.

La reacción llegó después de que Donald Trump afirmara que Irán debe impedir que sus aliados en Líbano continúen actuando contra Israel y amenazara con nuevos ataques militares contra territorio iraní.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron mientras su vicepresidente, JD Vance, participa en Suiza en las primeras conversaciones entre ambos países desde la firma de un memorando de entendimiento destinado a contener el conflicto regional.

Trump afirmó que Teherán debe impedir que sus aliados en Líbano continúen generando inestabilidad y advirtió que Estados Unidos podría volver a actuar militarmente.

Las palabras del presidente estadounidense introdujeron un nuevo elemento de tensión en unas negociaciones que buscan reducir las hostilidades y evitar una ampliación del conflicto en Oriente Medio.

La agencia iraní Fars informó que las amenazas estadounidenses provocaron la suspensión temporal de las conversaciones, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente por los mediadores ni por las delegaciones participantes.

El memorando firmado días atrás por Washington y Teherán establece el compromiso mutuo de abstenerse del uso de la fuerza y de evitar nuevas acciones militares directas entre ambos países.