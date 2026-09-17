Hutchison Ports LCT, Hutchison Ports LCMT y Hutchison Ports ICAVE alcanzaron el Nivel 3, “Innovator”, la categoría más alta del Sustainability Baseline Assessment 2025. El resultado derivó del fortalecimiento de sus prácticas de sostenibilidad y gobierno corporativo. La evaluación anual es desarrollada por el Comité de Sostenibilidad del Grupo Hutchison Ports desde Hong Kong para medir la madurez en esta materia de sus unidades de negocio a nivel mundial.

El Sustainability Baseline Assessment analiza el desempeño en cinco categorías: Gobernanza, Medio Ambiente, Personas, Negocio y Reconocimiento. Su objetivo es medir la implementación de prácticas sostenibles, dar seguimiento a los avances de los últimos 12 meses e identificar áreas para fortalecer el desempeño de cada unidad.

La evaluación contempla tres niveles de madurez: Nivel 1, “Complier”; Nivel 2, “Initiator”; y Nivel 3, “Innovator”. Esta última categoría corresponde a unidades con una agenda de sostenibilidad bien definida y un alto grado de integración de estas prácticas en su gestión, por lo que son consideradas centros de excelencia dentro del Grupo. En el ejercicio 2025, las tres terminales mexicanas avanzaron del Nivel 2 al Nivel 3.

El resultado refleja un proceso de mejora continua y una mayor incorporación de criterios de sostenibilidad en la planeación, seguimiento y operación. Entre los factores que contribuyeron destaca la participación de los Comités de Sostenibilidad de cada terminal en la planeación, seguimiento y evaluación de iniciativas de sostenibilidad y descarbonización.

Terminales de Hutchison Ports alcanzan nivel 3 en sostenibilidad Especial

Entre las prácticas implementadas se encuentran sistemas formales de capacitación y desarrollo por puesto, seguimiento anual de colaboradores, formación de competencias de liderazgo para la planificación de la sucesión y establecimiento de metas e indicadores para impulsar el desarrollo del personal.

En el Pacífico mexicano, Hutchison Ports LCT y Hutchison Ports LCMT, ubicadas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, recibieron sus reconocimientos el 5 de agosto de 2026. Los documentos fueron entregados a Manuel García Gordillo, Gerente General de ambas unidades, como resultado del avance alcanzado durante el último periodo evaluado.

Por su parte, Hutchison Ports ICAVE, en Veracruz, recibió el 25 de agosto de 2026 el certificado que acredita su incorporación al Nivel 3, “Innovator”. El reconocimiento fue recibido por Javier Rodríguez, Gerente General de la terminal. ICAVE avanzó desde el Nivel 2 tras fortalecer la participación de su Comité de Sostenibilidad en la gestión de iniciativas de sostenibilidad y descarbonización, además de sus procesos formales de capacitación, seguimiento y desarrollo de colaboradores.

Los resultados están alineados con los tres pilares de sostenibilidad de Hutchison Ports: Nuestra Gente, Nuestro Medio Ambiente y Nuestro Negocio, bajo un modelo que incorpora la gobernanza de manera transversal. El enfoque busca integrar la sostenibilidad a la gestión cotidiana y mantener un proceso permanente de evaluación y mejora.

Al alcanzar el Nivel 3 del Sustainability Baseline Assessment, las tres terminales fortalecen su desempeño dentro del modelo global de sostenibilidad del Grupo, que contribuye al seguimiento y reporte de prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, aspectos relevantes para empresas que cotizan en mercados de valores y sus grupos de interés.