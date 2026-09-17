Peso gana terreno ante el dólar tras caída de los precios del petróleo

El peso mexicano se apreciaba este jueves frente al dólar, mientras la moneda estadounidense retrocedía desde niveles máximos de siete semanas y los mercados financieros asimilaban la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de incrementar nuevamente sus tasas de interés.

La moneda mexicana cotizaba en 17.1730 pesos por dólar, lo que representaba una ganancia de 0.40% respecto a su cierre previo. El avance se producía después de que el dólar moderara parte de las ganancias registradas durante las primeras operaciones de la jornada.

El comportamiento del tipo de cambio también estaba relacionado con una menor presión sobre los mercados de materias primas, particularmente el petróleo, cuyos precios descendían ante señales de una posible mayor disponibilidad de crudo.

Los precios del petróleo retrocedían el jueves después de reportes sobre una posible oferta adicional de cargamentos por parte de Arabia Saudita a través de Omán.

La información contribuía a reducir parte de las preocupaciones relacionadas con el suministro mundial de crudo y favorecía una mayor disposición de los inversionistas hacia activos considerados de riesgo.

Pese al descenso de la jornada, el petróleo se mantenía por encima de los 100 dólares por barril, un nivel que continúa siendo relevante para las expectativas sobre inflación y crecimiento económico.

La evolución de los precios energéticos es seguida de cerca por los mercados cambiarios debido a sus posibles efectos sobre las perspectivas de inflación, las tasas de interés y el apetito global por riesgo.

BMV retoma operaciones con avance

En el mercado accionario, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también registraba ganancias en su regreso a las operaciones después del feriado por el Día de la Independencia.

El índice S&P/BMV IPC, principal indicador del mercado bursátil mexicano y referente de las acciones de mayor negociación, avanzaba 0.63%, hasta ubicarse en 63,905.35 puntos, poco después de la apertura.

Los inversionistas incorporaban así a sus operaciones la decisión de política monetaria anunciada un día antes por la Reserva Federal estadounidense.

El miércoles, la Reserva Federal aumentó en 25 puntos base su tasa de interés y señaló que podrían presentarse nuevos ajustes durante los próximos meses.

La decisión inicialmente impulsó al dólar, pero durante la sesión del jueves la divisa estadounidense perdió parte de ese avance frente a otras monedas, entre ellas el peso mexicano.