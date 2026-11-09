Regulación de preponderancia en telecomunicaciones es tema pendiente de la CRT y CNA

La regulación de la preponderancia en el sector de telecomunicaciones continúa como uno de los temas pendientes para la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Los ajustes a esta regulación cobran relevancia después de que Televisa entra a competir al mercado de telecomunicaciones con América Móvil, empresa que no puede ofrecer servicios de televisión de paga.

Aunque la reforma a la ley abrió una nueva etapa institucional, todavía queda por definir cómo se dará continuidad a las obligaciones regulatorias y qué ajustes serán necesarios para fortalecer la competencia.

El debate sobre la preponderancia también alcanza a los nuevos competidores y plataformas digitales que participan en mercados de telecomunicaciones y contenidos, por lo que el reto para los reguladores será determinar si las reglas actuales corresponden a la estructura competitiva que existe actualmente, comentó Jorge Bravo, analista en Telecomunicaciones.

Para el analista, la regulación de preponderancia en el mercado móvil resulta anacrónica frente a la estructura actual del sector, particularmente después de la adquisición de AT&T.

“Si analizan los mercados claramente tendrían que darse cuenta que después de la adquisición de AT&T solamente hay dos operadores móviles, eso quiere decir que la preponderancia no tiene ninguna razón de ser, porque ni modo que uno no pueda crecer para competir con el otro, que tenga más de 50% del mercado”, sostuvo.

Bravo dijo que el análisis de competencia también debe considerar la participación que tienen otros jugadores en distintos segmentos.

En el mercado fijo, Telmex tiene alrededor de 34% en telefonía o banda ancha, mientras que Televisa mantiene una presencia relevante en televisión de paga.

“Si antes no era válida la preponderancia, ahora menos, porque ya hay una competencia realmente efectiva y aunque es por sector, tienes un sector regulado que es radiodifusión con Televisa y tienes uno de telecomunicaciones que sólo es América Móvil”, afirmó.

Bravo subrayó que mantener una regulación por sectores no refleja necesariamente la forma en que compiten actualmente las empresas.

Nuevos jugadores

El analista mencionó que el entorno competitivo no puede analizarse únicamente a partir de los operadores tradicionales de telecomunicaciones, debido al crecimiento de plataformas digitales, servicios de mensajería y conectividad satelital.

“¿Por qué solo las plataformas de streaming? ¿Por qué no incluye WhatsApp en la mensajería, por ejemplo? Es una gran pregunta porque es admitir que hay más actores competitivos”, señaló.

Desde su perspectiva, el objetivo debería ser reducir las cargas regulatorias sobre los mercados donde ya existe competencia y permitir que factores como la infraestructura y la inversión determinen la posición de los participantes.

“¿Por qué mejor quitas regulación, reconoces que hay competencia y dejas que sea la infraestructura y la inversión el verdadero diferenciador?”, indicó Bravo.

Por otra parte, el analista destacó que el reto de los nuevos reguladores no sólo consiste en revisar la preponderancia, sino en actualizar la metodología con la que se determina quién tiene poder sustancial y cuáles son las condiciones reales de competencia.