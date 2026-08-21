Mochilas, uniformes, útiles escolares, calzado e inscripciones representan uno de los periodos de mayor presión financiera para las familias en México.

De acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto promedio por estudiante asciende a 12 mil 422 pesos, 13.80% más que en 2025.

Ante este escenario, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) revela que 36% de las personas recurre a créditos personales o informales para cubrir estos desembolsos, en muchos casos sin comparar alternativas de financiamiento.

Frente a la urgencia de liquidez, la empresa de crédito digital Duxi Finanzas, plantea que el financiamiento utilizado con criterio funciona como una herramienta de planeación para mantener la liquidez del hogar sin comprometer la estabilidad familiar.

“Emplear el crédito como una estrategia anticipada ayuda a amortiguar el impacto económico del inicio de curso sin ahogar el presupuesto mensual. De esta manera, el efectivo disponible permanece destinado a necesidades inmediatas o de primera necesidad”, explica Fernando Belderrain, gerente comercial de Duxi Finanzas.

Esta temporada impacta directamente a los hogares encabezados por mujeres, los cuales representan uno de cada tres, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Regreso a clases: Evita el crédito informal Cuartoscuro

En estos núcleos familiares, la administración del presupuesto, la jerarquización de compras y la comparación de precios constituyen el primer filtro de protección financiera.

Sin embargo, en todos los casos es necesario que antes de solicitar un préstamo, se elabore un inventario básico para definir qué compras resultan indispensables, cuáles pueden postergarse, con cuánto dinero en efectivo se cuenta y qué monto es posible destinar a los pagos quincenales.

De acuerdo con Belderrain, optar por el crédito informal provoca que el cumplimiento constante en los pagos carezca de valor a futuro.

En cambio, acudir a instituciones formales asegura que la puntualidad se reporte a las Sociedades de Información Crediticia, lo que fortalece el historial del usuario.

"Cada pago puntual cuenta una parte de tu historia financiera. No se trata únicamente de cumplir con una deuda, estar al día en los pagos puede ayudarte a construir un mejor perfil y acceder, con el tiempo, a nuevas opciones de financiamiento en mejores condiciones".

Si estas decidido a usar financiamiento para el regreso a clases no olvides, verificar la transparencia y la regulación de la entidad financiera a la que recurrirás, esto resulta vital antes de firmar cualquier contrato.