¡Peso rompe racha positiva! Precio del dólar hoy 7 de octubre de 2026

El peso mexicano interrumpió su racha positiva este miércoles tras dos jornadas consecutivas de ganancias. La divisa local volvió a romper la barrera psicológica de las 18 unidades por dólar, presionada por un fortalecimiento generalizado del billete verde a nivel global.

Los mercados financieros reaccionaron con cautela ante el regreso de la aversión al riesgo y renovadas preocupaciones inflacionarias, impulsadas principalmente por el repunte en los precios internacionales del petróleo.

Cotización del tipo de cambio en tiempo real

La moneda mexicana registraba una pérdida del 0.46% frente al precio de referencia de LSEG, cotizando en el mercado interbancario de la siguiente manera:

Cotización actual: 18.0580 pesos por dólar.

Comportamiento reciente: La semana pasada rozó los 18.4330 pesos, su nivel más débil registrado desde noviembre de 2025.

Tendencia: Retroceso tras dos días de apreciación moderada.

Factores que presionan al peso mexicano

El debilitamiento del peso se alinea con el comportamiento de la mayoría de las divisas de economías emergentes. Según analistas de la correduría Monex, el entorno global vuelve a mostrar señales de volatilidad.

1. Fortalecimiento del dólar y crudo

El dólar estadunidense mostró un impulso moderado ante el alza en la cotización del petróleo, un factor que suele reavivar las presiones inflacionarias a nivel global y restar atractivo a las monedas emergentes.

2. Expectativa por las minutas de la Reserva Federal

Los inversionistas operan con prudencia a la espera de la publicación de las minutas correspondientes a la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

En dicho encuentro, el banco central estadunidense incrementó la tasa de interés en 25 puntos básicos, situándola en el rango de 3.75% a 4.00%, dejando abierta la puerta a ajustes adicionales para contener la inflación.

Niveles clave de soporte y resistencia

De acuerdo con el análisis de mercado emitido por Monex, los rangos técnicos para operar el tipo de cambio USD/MXN en el corto plazo son:

Nivel de soporte: $17.98 pesos por dólar (límite inferior clave para frenar caídas mayores).

Nivel de resistencia: $18.18 pesos por dólar (techo técnico a monitorear en caso de mayor depreciación).

La atención del mercado continuará centrada en los mensajes de la Fed y en la evolución de las materias primas durante las próximas sesiones.

Dólar hoy a peso mexicano del 7 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 7 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.13 pesos a la compra y 18.27 pesos a la venta.

- 17.13 pesos a la compra y 18.27 pesos a la venta. Banamex - 17.47 pesos a la compra y 18.43 pesos a la venta.

- 17.47 pesos a la compra y 18.43 pesos a la venta. Banorte - 16.90 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.00 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta.

- 17.00 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta. Scotiabank - 17.30 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 7 de octubre de 2026 • 09:50 hrs BBVA México Compra $17.13 Venta $18.27 Banamex Compra $17.47 Venta $18.43 Banorte Compra $16.90 Venta $18.40 Banco Afirme Compra $17.00 Venta $18.60 Scotiabank Compra $17.30 Venta $18.70

*Tipo de cambio a las 09:50 horas

Con información de Reuters