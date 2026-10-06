¡Peso regresa por debajo de las 18 unidades! Precio del dólar hoy 6 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy muestra un respiro para la economía nacional. Este martes, el peso mexicano se aprecia por tercera jornada consecutiva, impulsado principalmente por un debilitamiento global de la divisa estadunidense frente a otras monedas internacionales.

Actualmente, el tipo de cambio se cotiza en 17.9291 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.8% para la moneda mexicana. Con este movimiento, el peso logra recuperar el umbral psicológico de las 18 unidades, revirtiendo el rápido deterioro de las últimas semanas que lo llevó a tocar los 18.4330 pesos el jueves pasado, su nivel más débil desde noviembre del año anterior.

¿Por qué está bajando el dólar frente al peso mexicano?

Durante las semanas previas, la divisa de México operó bajo fuerte presión por las preocupaciones de un mayor endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos. Sin embargo, la tendencia dio un giro gracias a los recientes indicadores económicos.

El impacto de los datos laborales en Estados Unidos

El catalizador de esta recuperación fueron los datos del mercado laboral estadunidense divulgados el pasado viernes. Estas cifras llevaron a los inversionistas y operadores financieros a moderar sus expectativas sobre una inminente alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) para su próxima decisión a finales de octubre.

Al disminuir la expectativa de tasas más altas en Estados Unidos, el dólar pierde fuerza a nivel global, dando espacio a monedas emergentes como el peso.

Expectativas por las minutas de Banxico y la Fed

Pese a la recuperación, los mercados financieros mantienen la cautela. En los próximos días, los inversionistas buscarán nuevas señales sobre la trayectoria del tipo de cambio y las tasas de interés a través de dos eventos clave:

Miércoles: Publicación de las minutas de la reunión más reciente de la Reserva Federal (Fed).

Jueves: Revelación de las minutas de la junta de gobierno del Banco de México (Banxico).

¿Qué es el 'carry trade' y cómo afecta al peso?

La volatilidad reciente del dólar está estrechamente ligada a las operaciones de carry trade. Esta es una estrategia financiera donde los inversionistas adquieren deuda en una moneda con tasas de interés bajas (como el dólar) para comprar activos en otra moneda que ofrece tasas significativamente más altas (como el peso mexicano).

El temor del mercado era que un aumento de tasas por parte de la Fed redujera el amplio diferencial de rendimientos que hoy ofrece México. Durante años, este diferencial ha sido un pilar fundamental para sostener el apetito extranjero por los activos locales y, en consecuencia, la fortaleza histórica del peso.

Dólar hoy a peso mexicano del 6 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 6 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.13 pesos a la compra y 18.26 pesos a la venta.

- 17.13 pesos a la compra y 18.26 pesos a la venta. Banamex - 17.38 pesos a la compra y 18.43 pesos a la venta.

- 17.38 pesos a la compra y 18.43 pesos a la venta. Banorte - 16.90 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.00 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta.

- 17.00 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta. Scotiabank - 17.50 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 6 de octubre de 2026 • 08:43 hrs BBVA México Compra $17.13 Venta $18.26 Banamex Compra $17.38 Venta $18.43 Banorte Compra $16.90 Venta $18.40 Banco Afirme Compra $17.00 Venta $18.60 Scotiabank Compra $17.50 Venta $18.90

*Tipo de cambio a las 08:43 horas

Con información de Reuters