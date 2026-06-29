¡Peso avanza! Precio del dólar hoy 29 de junio de 2026

El peso mexicano inició la semana con el pie derecho al registrar una apreciación frente al dólar estadunidense. Este avance de la moneda local está estrechamente ligado a un retroceso global del billete verde y a un respiro en las tensiones geopolíticas de Medio Oriente.

Actualmente, la moneda local cotiza en 17.4710 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.17% al inicio de esta jornada.

¿Qué está impulsando al peso mexicano frente al dólar?

Los mercados financieros amanecieron evaluando dos frentes principales que han debilitado la fuerza del dólar a nivel internacional, permitiendo que divisas emergentes como el peso mexicano ganen terreno: la diplomacia internacional y la agenda económica en Estados Unidos.

Regreso a la diplomacia entre Estados Unidos e Irán

De acuerdo con un reporte reciente de Axios, Estados Unidos e Irán han acordado poner fin a las hostilidades recientes en el Golfo y reanudar las conversaciones sobre su disputa en el estrecho de Ormuz.

Este retorno a la vía diplomática calma a los mercados tras varios días de incertidumbre, desencadenada luego de que un proyectil iraní impactara contra un buque de carga la semana pasada. Cabe destacar que el estrecho de Ormuz es una vía marítima crucial para el suministro mundial de petróleo, por lo que la desescalada alivia la presión sobre los precios de la energía.

La expectativa sobre la Reserva Federal y el empleo en EU

Esta semana es vital para los inversionistas debido a la publicación de datos laborales en Estados Unidos, incluyendo la nómina no agrícola de junio. Estas cifras son el termómetro que utilizará la Reserva Federal para decidir sus próximos movimientos.

Aunque el mercado anticipa posibles alzas en las tasas de interés este año, los analistas señalan que el foco principal de la Fed sigue siendo el control de la inflación, fuertemente influenciada por los recientes vaivenes energéticos en Medio Oriente.

Los mercados también mantendrán la atención puesta en el Foro de Banca Central del Banco Central Europeo, donde participará el presidente de la Fed, Kevin Warsh, buscando pistas sobre la futura política monetaria estadunidense.

Dólar hoy a peso mexicano del 29 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 29 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.65 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta.

- 16.65 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta. Banamex - 16.99 pesos a la compra y 17.97 pesos a la venta.

- 16.99 pesos a la compra y 17.97 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 29 de junio de 2026 • 08:37 hrs BBVA México Compra $16.65 Venta $17.78 Banamex Compra $16.99 Venta $17.97 Banorte Compra $16.30 Venta $17.85 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.20

*Tipo de cambio a las 08:37 horas

Con información de Reuters