¡Peso avanza en espera de decisión de la Fed! Precio del dólar hoy 27 de enero de 2026

El peso mexicano subió este martes 27 de enero de 2026 y la bolsa también avanzó, en un mercado con inversores atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del miércoles y a resultados corporativos del cuarto trimestre de empresas.

La moneda mexicana mexicana avanzó un 1.01% a 17.1606 unidades por dólar en las postrimerías de la sesión, tras haberse replegado el lunes y retomando su buena actuación de la semana anterior.

Peso arrancó con ganancias

El peso mexicano avanza en la jornada de este martes previo a que se conozca mañana la decisión de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés), con lo que el precio del dólar hoy 27 de enero de 2026 cotiza en $17.28 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos del país.

La divisa mexicana registra un avance del 0.31% frente al precio de referencia del lunes. "Hoy, el peso es favorecido por la debilidad del dólar, lo que compensó los débiles datos de la balanza comercial local. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en $17.25 y $17.42 respectivamente, en el mercado interbancario", indicó Monex en una nota de análisis.

La atención del mercado de divisas se ha centrado últimamente en el yen, que ha llegado a subir hasta un 3% en las dos últimas sesiones debido a la posibilidad de que Estados Unidos y Japón revisen sus tipos de cambio, lo que suele considerarse un paso previo a la intervención oficial.

A nivel local, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía(Inegi) reportó que México registró un superávit comercial en términos no desestacionalizados de 771 millones de dólares el año pasado, en comparación con un déficit de 18.540 millones de dólares en 2024.

Dólar hoy a peso mexicano del 27 de enero de 2026

El precio del dólar hoy 27 de enero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.40 pesos a la compra y 17.53

- 16.40 pesos a la compra y 17.53 Banamex - 16.71 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta.

- 16.71 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta. Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.70 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:01 horas

Con información de Reuters

vjcm