¡Peso cae levemente! Precio del dólar hoy 26 de enero de 2026

El peso mexicano cayó marginalmente este lunes 26 de enero de 2026, mientras que la bolsa avanzó, llegando a dar un nuevo salto a niveles máximos históricos, propulsada por el auge de las empresas mineras que se vieron favorecidas por los precios del oro y la plata ante el contexto global de incertidumbre.

La moneda mexicana retrocedió un 0.02% a 17.3559 unidades por dólar en las últimas operaciones de la sesión, después de su buena actuación de la semana anterior, cuando tuvo un retorno acumulado cercano al 1.5%, y pese a la debilidad de la divisa estadounidense.

Peso inició con pérdidas

El peso mexicano retrocede ligeramente en el arranque de la jornada, con lo que el precio del dólar hoy 26 de enero de 2026 cotiza en $17.36 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos del país.

La divisa mexicana registra un retroceso del 0.05% frente al precio de referencia del viernes, a pesar de la debilidad de la divisa estadunidense, mientras los inversores se preparaban para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles. La semana pasada sumó una ganancia cercana al 1.5%.

La depreciación del peso ocurre a pesar de un debilitamiento del dólar estadunidense de 0.27%, de acuerdo con su índice ponderado, tocando un mínimo no visto desde el 17 de septiembre del 2025, debido a la posición proteccionista de Estados Unidos", indicó Banco Base en una nota de análisis.

A nivel local, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la tasa de desempleo desestacionalizada se ubicó en un 2.6% en diciembre, mientras que la cifra no ajustada por estacionalidad se colocó en un 2.4% en el último mes del año.

Dólar hoy a peso mexicano del 26 de enero de 2026

El precio del dólar hoy 26 de enero de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.31 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta.

- 16.31 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta. Banamex - 16.77 pesos a la compra y 17.71 pesos a la venta.

- 16.77 pesos a la compra y 17.71 pesos a la venta. Banorte - 15.95 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 15.95 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.70 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:33 horas

Con información de Reuters

