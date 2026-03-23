¡Peso se aprecia tras dichos de Trump sobre Irán! Precio del dólar hoy 23 de marzo de 2026

El peso mexicano se fortalece y avanza en la jornada de este lunes tras los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la guerra en Irán, con lo que el precio del dólar hoy 23 de marzo de 2026 cotiza en $17.69 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una ganancia del 1%, a medida que el dólar estadunidense se debilitaba frente a una cesta de divisas referenciales y los precios del crudo se desplomaban cerca de un 10%.

El mandatario dijo el lunes que dio instrucciones para posponer durante cinco días cualquier ataque militar contra centrales eléctricas iraníes, pocas horas antes de que venciera un plazo que amenazaba con una mayor escalada del conflicto, que ya se encuentra en su cuarta semana.

Trump afirmó en una publicación en su plataforma Truth Social que Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones "muy buenas y productivas" durante los últimos dos días sobre una "resolución completa y total de las hostilidades en Oriente Medio".

Dólar hoy a peso mexicano del 23 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 23 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.87 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.87 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Banamex - 17.15 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta.

- 17.15 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta. Banorte - 16.00 pesos a la compra y 18.25 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 18.25 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.90 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:32 horas

Con información de Reuters

vjcm