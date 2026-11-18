El peso mexicano se deprecia fuertemente este miércoles tras haber acumulado tres jornadas consecutivas de ganancias. Este retroceso obedece principalmente a un avance global del dólar estadunidense.

Los mercados financieros operan con extrema cautela mientras los inversionistas aguardan nuevas señales de la Reserva Federal (Fed). El futuro de las tasas de interés definirá el rumbo del mercado cambiario en los próximos meses.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

Durante la apertura de los mercados, la moneda mexicana se negociaba en 18.5723 por dólar. Esta cifra representa una pérdida del 0.87% frente a la divisa estadounidense, borrando parte del avance semanal.

La caída del peso está en línea con el débil desempeño que han mostrado otras divisas de la región latinoamericana. En contraste, durante las tres sesiones anteriores, la moneda mexicana había logrado acumular un retorno del 1%.

El impacto de la Reserva Federal en el tipo de cambio

La presión sobre las monedas de mercados emergentes se intensificó tras las declaraciones de Christopher Waller, gobernador de la Fed.

Waller afirmó que el banco central de Estados Unidos debe adoptar una respuesta mucho más agresiva contra la inflación. Las acciones que los inversionistas ya están descontando incluyen:

Un posible aumento de medio punto porcentual en las tasas de interés durante diciembre.

Una comunicación oficial que apunte a un ritmo más acelerado de incrementos monetarios de cara al 2027 .Próximos eventos económicos a vigilar

La volatilidad del tipo de cambio podría mantenerse alta durante el resto de la sesión. Los analistas e inversionistas centrarán su atención en los siguientes eventos clave:

Comentarios de Michael Barr , gobernador de la Fed.

Declaraciones de John Williams , presidente de la Fed de Nueva York.

Perspectivas de Neel Kashkari , presidente de la Fed de Mineápolis.

La publicación de las minutas de la reunión de octubre de la autoridad monetaria estadounidense.

Dólar hoy a peso mexicano del 18 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 18 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.86 pesos a la compra y 18.99 pesos a la venta.

- 17.86 pesos a la compra y 18.99 pesos a la venta. Banamex - 18.11 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta.

- 18.11 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta. Banorte - 17.50 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

- 17.50 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

- 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta. Scotiabank - 17.90 pesos a la compra y 19.10 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 11:22 horas

Con información de Reuters