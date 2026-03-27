Precio del azúcar mexicana se desploma por contrabando proveniente de Guatemala

La dulce tentación del mercado azucarero nacional vive una creciente presión estructural que desplomó el precio del bulto de azúcar de 50 kilogramos de mil 400 pesos en el ciclo 2023-2024, a máximo 950 pesos al arranque de 2026, lo que representa una reducción del 32.14 por ciento.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), reveló que los factores que influyen de manera negativa en el sector son:

El incremento de contrabando de azúcar a través de la frontera sur.

La reducción de la cuota de exportación hacia los Estados Unidos.

La sustitución del azúcar por jarabe de maíz de alta fructosa en la industria.

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Explicó que el ingreso ilegal de azúcar proveniente de Guatemala, principalmente a través de Ciudad Hidalgo, Chiapas, representa una distorsión significativa en el mercado nacional.

"De acuerdo con información pública, entre octubre de 2025 y febrero de 2026, Guatemala reportó exportaciones hacia México por aproximadamente 16 mil toneladas de azúcar, mientras que México registró la compra únicamente de mil toneladas en el mismo periodo, lo que sugiere un diferencial de hasta 15 mil toneladas que habrían ingresado sin cumplir con las disposiciones arancelarias vigentes (156 por ciento)", detalló.

El GCMA, alertó que este flujo irregular no sólo evade impuestos, sino que también introduce azúcar a precios artificialmente bajos, generando competencia desleal para los productores nacionales.

"Adicionalmente, se ha detectado la presencia de azúcar de ingenios guatemaltecos como Palo Gordo, Santa Ana y La Unión, en diversas centrales de abasto del país, incluyendo la Central de Abasto de la Ciudad de México", precisó.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), destacó que recientemente la Fiscalía General de la República (FGR), incautó un tractocamión con aproximadamente 22 toneladas de azúcar presuntamente proveniente del ingenio guatemalteco Palo Gordo, cerca de la Aduana de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

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Exportación a la baja

Al ingreso ilegal de azúcar de Guatemala, se sumó la disminución de la cuota de exportación a Estados Unidos, lo que limita una de las principales válvulas de salida del excedente nacional.

"Esta restricción incrementa la disponibilidad interna de azúcar, presionando aún más los precios domésticos en un entorno ya afectado por importaciones ilegales", señaló el GCMA.

De acuerdo a la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), la venta de azúcar de México a Estados Unidos cayó 76 por ciento en cinco años, al colocarse en apenas 188 mil toneladas.

Alta fructuosa

La creciente utilización de jarabe de maíz de alta fructosa por parte de la industria de alimentos y bebidas continúa desplazando al azúcar nacional como insumo principal.

"Este fenómeno reduce la demanda estructural de azúcar, profundizando el desequilibrio entre oferta y consumo interno", puntualizó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

El jarabe de maíz de alta fructosa sustituye al azúcar de caña en la industria alimentaria, principalmente en bebidas y productos procesados (80 por ciento de los casos), debido a su menor costo y alta capacidad endulzante.

Ingenio azucarero Cuartoscuro

Impacto

La suma de factores genera un entorno adverso para toda la cadena productiva del azúcar en México:

Presión a la baja en los precios.

Reducción en los ingresos de los ingenios.

Afectación directa a los productores de caña.

Distorsión en el mercado formal.

Ante esta situación, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, consideró urgente fortalecer la vigilancia en la frontera sur, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar el cumplimiento de las disposiciones comerciales vigentes.

Además, señaló que resulta prioritario revisar las condiciones del mercado frente a la reducción de cuotas y el avance de sustitutos, con el fin de proteger la viabilidad de un sector estratégico para el país.

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Zafra

La proyección para el ciclo 2025-2026 de producción de azúcar en México, muestra una aceleración sostenida para la zafra, que se calcula concluya con cinco millones de toneladas. La producción final del ciclo anterior, 2024-2025, se ubicó en 4.77 millones de toneladas. Veracruz concentró el 39 por ciento de la producción nacional, seguido de Jalisco (14 por ciento), Chiapas (6 por ciento), Oaxaca (6 por ciento), y San Luis Potosí (3 por ciento).

Para el ciclo 2025-2026, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (Conadesuca), previó una recuperación del consumo nacional de azúcar del 6.2 por ciento, alcanzando un volumen de 4.74 millones de toneladas.

Según el Conadesuca, México está en el Top 10 de los mayores consumidores de azúcar a nivel mundial, con un requerimiento anual de entre 4.1 y 4.4 millones de toneladas.

El consumo per cápita en nuestro país ronda los 36.7 y 37.5 kilogramos de azúcar al año.

vjcm