Peso avanza antes de decisión de Banxico y reunión Trump-Xi

El peso mexicano se apreciaba frente al dólar este lunes 21 de septiembre, mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) iniciaba la semana con pérdidas y el principal índice del mercado accionario local tocaba niveles no vistos desde finales de 2025.

La moneda mexicana cotizaba en 17.2021 pesos por dólar, lo que representaba una ganancia de 0.11%, en una jornada en la que el mercado cambiario seguía de cerca el comportamiento de los precios del petróleo y las expectativas en torno a la política monetaria de Banco de México.

El tipo de cambio se mantenía por encima de las 17 unidades por dólar después de que el mercado mexicano cerrara la semana previa con una cotización cercana a ese nivel. Como referencia, Banco de México reportó un tipo de cambio de 17.1872 pesos por dólar para las obligaciones denominadas en dólares correspondiente al 20 de septiembre.

Uno de los factores que daban respaldo a la moneda mexicana era el comportamiento de los precios del petróleo. El crudo tocó su menor nivel en 11 días, ante las expectativas de avances diplomáticos relacionados con Irán durante la Asamblea General de Naciones Unidas y una recuperación parcial de los envíos de petróleo desde Arabia Saudita.

Al mismo tiempo, los operadores mantenían la atención en la relación comercial entre Estados Unidos y China, ante el esperado encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping.

De acuerdo con la cancillería china, Xi tiene previsto visitar Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre, en el marco de los esfuerzos para mantener el diálogo bilateral.

Mercado espera decisión de Banco de México

En el ámbito local, los inversionistas también tienen en la mira la próxima decisión de política monetaria de Banco de México, después de que la institución mantuviera su tasa objetivo en 6.50% durante sus reuniones más recientes.

Los registros del banco central muestran que la tasa objetivo permanece en 6.50% al 21 de septiembre, mientras que la TIIE de fondeo y otras tasas de referencia se mantienen alrededor de ese nivel.

Banco de México señaló previamente que decidió mantener la tasa de referencia en 6.50% debido a que consideró adecuada la postura monetaria frente al escenario macroeconómico, mientras continúa el proceso de convergencia de la inflación.

BMV cae 0.50% y toca nuevo mínimo del año

En el mercado accionario, la Bolsa Mexicana de Valores inició la sesión con pérdidas por segunda jornada consecutiva.

El índice S&P/BMV IPC, principal indicador de la plaza bursátil mexicana, retrocedía 0.50%, para ubicarse en 63,059.32 puntos poco después de la apertura.

Con ese movimiento, el indicador alcanzaba un nivel no visto desde diciembre de 2025, en una sesión en la que el mercado mexicano se movía en sentido contrario a los principales índices de Wall Street.

El S&P/BMV IPC reúne las acciones más grandes y líquidas que cotizan en el mercado mexicano y busca representar el comportamiento general de las acciones mexicanas de mayor capitalización.

Entre las emisoras con mayores descensos durante los primeros minutos de operaciones destacó Orbia, cuyos títulos retrocedían 3.22%, a 19.23 pesos.

Le seguían las acciones de El Puerto de Liverpool, con una caída de 2.09%, para ubicarse en 102.53 pesos.