Papa León XIV anhela visitar México pronto; “Espero no pase mucho tiempo”

El papa León XIV expresó su intención de realizar una gira por América Latina la cual incluiría a México y Perú como posibles destinos durante el 2027, según declaraciones realizadas al término de una jornada de descanso en el Palacio de Castel Gandolfo.

Al ser cuestionado por periodistas sobre sus próximos viajes internacionales, el Pontífice aseguró que espera visitar México en un futuro cercano.

“Vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo”, respondió al ser interrogado sobre la posibilidad de una visita al país.

León XIV también mencionó a Perú como un destino probable dentro de su agenda internacional.

La nación sudamericana mantiene un vínculo especial con el actual líder de la Iglesia católica, quien desarrolló gran parte de su labor pastoral como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo. Además, el Pontífice obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

El gobierno de Perú aseguró el pasado 2 de junio que el Papa visitará el país antes de fin de año en fecha aún por definir con el León anhela visitar México pronto; “Espero no pase mucho tiempo” POSIBLE GIRA POR AMÉRICA Vaticano, como parte de una gira por Sudamérica que incluirá otros dos países de la región.

“La fecha no la tenemos con precisión, pero será antes de fin de año, en noviembre posiblemente”, aseguró a la radio RPP el ministro de Exteriores, Carlos Pareja.

Argentina y Uruguay serían los otros dos países de esta gira, según sus autoridades políticas y religiosas.

Aunque el Vaticano no ha confirmado oficialmente las fechas ni los detalles de la gira, las declaraciones del Papa refuerzan las expectativas sobre una próxima visita a ambos países, especialmente en México, una de las naciones con mayor población católica del mundo.

De concretarse, estos viajes formarían parte de la estrategia de León XIV para fortalecer la presencia de la Iglesia católica en América Latina, una región que concentra cerca del 40% de los católicos del mundo y que mantiene una profunda tradición religiosa.

*mcam