México llevará en 2027 a espacios internacionales los avances alcanzados en materia de perspectiva de género dentro de la infraestructura de la calidad, como parte de un trabajo que inició en 2019 junto con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) para incorporar este enfoque en las normas y que en 2025 amplió su alcance hacia la normalización, metrología, acreditación, evaluación de la conformidad y vigilancia de mercado.

Los resultados de las acciones impulsadas en este marco contribuirán al trabajo que México presentará en 2027 en espacios internacionales sobre perspectiva de género en la infraestructura de la calidad. Para ello, los organismos acreditados participarán en una encuesta cuyos resultados tendrán un seguimiento trimestral con el propósito de actualizar la información y orientar las siguientes acciones.

Durante el encuentro “Medir para transformar: Compromiso por la igualdad”, la entidad mexicana de acreditación (ema) también firmó el compromiso de alcanzar una participación de 40% de mujeres en su Padrón de Evaluadores y Expertos Técnicos, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la Organización de las Naciones Unidas, que promueve la igualdad de género.

La presidenta de la Asociación Civil Mujeres del Sistema de la Infraestructura de la Calidad (MUSICA), María Isabel López Martínez, informó que se integrará una primera muestra representativa de al menos 60 organismos de evaluación de la conformidad acreditados por la ema. Esta muestra permitirá establecer una línea base sobre la situación actual de las mujeres en estos organismos y medir posteriormente los avances alcanzados.

México llevará avances sobre perspectiva de género a foros internacionales Especial

La encuesta permitirá conocer la presencia de mujeres en puestos de dirección, gerencias, coordinaciones y áreas técnicas, además de las políticas y prácticas que las organizaciones han implementado en materia de igualdad laboral y no discriminación. La información obtenida permitirá orientar las acciones posteriores dentro de la infraestructura de la calidad.

El presidente de la ema, Raúl Tornel y Cruz, destacó la importancia de contar con más mujeres en los organismos de evaluación de la conformidad, los comités de normalización y los espacios de toma de decisiones. También señaló la necesidad de incrementar la participación de evaluadoras, expertas, técnicas y líderes.

Tornel y Cruz señaló que el objetivo es sumar talento, abrir oportunidades y construir un sistema más representativo, seguro y de mayor calidad. Esta visión forma parte de los esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en los distintos ámbitos que integran la infraestructura de la calidad.

La iniciativa también contó con la participación de representantes del Senado de la República, del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Economía, de ema y MUSICA, así como de integrantes de las comisiones de Datos y Estadísticas y de Perspectiva de Género de la Asociación. Su participación acompañó los trabajos orientados a fortalecer la presencia de las mujeres y la igualdad laboral dentro de la infraestructura de la calidad.