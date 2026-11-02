México concluye el proceso de Evaluación Mutua del GAFI

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), concluyó de forma oficial el proceso de Evaluación Mutua conducido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El ejercicio internacional tuvo como finalidad examinar los avances institucionales del país en materia de combate al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y fortalecimiento de la integridad del sistema financiero nacional.

Mediante un comunicado, Hacienda dio a conocer que este procedimiento demandó una movilización integral entre dependencias gubernamentales, fuerzas de seguridad y el sector productivo.

De acuerdo con el reporte, "los trabajos para la Evaluación Mutua del GAFI implicaron un despliegue interinstitucional de todo el Estado mexicano que demandó la colaboración y coordinación con el sector financiero y no financiero, así como dependencias participantes e iniciativa privada".

La conducción técnica y operativa de la estrategia estuvo centralizada en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), área encargada de integrar la información sustantiva y aportar la evidencia requerida por los comités del organismo multilateral.

En este frente coordinado participaron de manera conjunta el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Este esquema multidisciplinario permitió consolidar una postura institucional unificada, para acreditar las acciones preventivas y sancionatorias del Estado.

Paralelamente a las labores técnicas en territorio nacional, las autoridades mexicanas implementaron una activa agenda de interlocución internacional orientada a dar seguimiento a los requerimientos de los evaluadores.

Dentro de esta agenda, la representación del país sostuvo "productivos encuentros con diferentes delegaciones de países integrantes del GAFI" y organismos multilaterales, facilitando la exposición de avances regulatorios y atendiendo las observaciones técnicas formuladas en los distintos grupos de trabajo.

La evaluación comprendió tanto la conformidad del marco normativo respecto a las recomendaciones internacionales, como el nivel de efectividad práctica de los controles aplicados al sistema financiero regulado y a las actividades vulnerables no financieras.

Si bien las sesiones formales de la Plenaria del GAFI concluyeron el 30 de octubre de 2026, la entrega pública del dictamen final tomará algunas semanas adicionales. La SHCP confirmó que el Informe de Evaluación Mutua de México —documento que detallará las calificaciones asignadas al país en materia de cumplimiento técnico y efectividad de su régimen preventivo— se publicará de manera oficial el 17 de diciembre de 2026.