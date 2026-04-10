México pasó del lugar 25 al 19 en el Índice de Confianza en la Inversión Extranjera Directa 2026 de Kearney, principalmente por la facilidad para hacer negocios y el talento de su fuerza laboral, explicó Gerardo Rocha O'Kelard, socio director de la firma en México.

"La integración de las cadenas de suministro de Norteamérica y la búsqueda de más resiliencia de esas cadenas hace que México se vea como una parte importante de una plataforma regional", señaló Rocha O'Kelard.

Entre los mercados emergentes, que son ocho naciones que conforman este Índice, México también mejora al pasar del sexto al quinto lugar "con lo que consolida una posición entre ellos", destacó el directivo durante la presentación del estudio.

Aunque México tiene cierta ventaja a choques externos junto con tendencias como el nearshoring se mantienen retos para que el país sea atractivo en el sector industrial en temas como la industria ligera o manufactura.

"Hay que reforzar algunos habilitadores de la inversión para que México siga siendo un destino".

Entre estos habilitadores se encuentran la innovación tecnológica, mayor eficiencia regulatoria y mejora del desempeño de la economía doméstica.

"Los inversionistas requieren certeza jurídica donde el inversionista sienta que sus derechos, sus inversiones y sus propiedades están bien protegidas", subrayó.

También se requiere contar con una colaboración público-privada para tener una mayor integración regional, la cual se encuentra en el Plan México y en la renegociación del T-MEC.

México avanza al lugar 19 del ranking de confianza de Inversión Extranjera Directa 2026 Elizabeth Velázquez

El Índice realizado en enero de 2026 a partir de la encuesta a 507 altos ejecutivos de empresas a nivel mundial, arroja que las capacidades tecnológicas y de innovación dentro un país es el principal factor que los inversionistas consideran para invertir, por lo que México debe trabajar en ello para atraer capital.

Diego Desentis, socio en Kearney México, dijo que el tema de desarrollo de infraestructura es clave.

"Estamos hablando en temas de cadena de suministro, de comunicaciones, puertos, de toda la infraestructura que permita la movilidad, principalmente de bienes", precisó. Además, se relaciona con infraestructura de los insumos clave como son los energéticos y agua.

Por otra parte, los incentivos fiscales son importantes para definir hacia dónde irán los recursos, agregó.

México avanza al lugar 19 del ranking de confianza de Inversión Extranjera Directa 2026 Canva

¿Qué industrias en México son más atractivas para la inversión extranjera?

Diego Desentis, socio en Kearney México, señaló que el sector de telecomunicaciones es la industria más atractiva para invertir en el país, seguida por la aeroespacial y defensa y transporte.

"Telecomunicaciones se convirtió en la número uno y tuvo un salto bastante significativo, los inversionistas ven la oportunidad de invertir en México en telecomunicaciones", subrayó el socio de Kearney México.

Transporte es importante para invertir en integración en cadenas de suministro, con infraestructura y transporte integrados, nuevas tecnologías y vehículos eléctricos, detalló Desentis.