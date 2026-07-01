Una vez que Estados Unidos decidió no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario de Economía, Marcelo Ebrad, explicó las fases que siguen para el tratado.

En una publicación en X, Ebrard dijo que el tratado contempla que cualquiera de los países decida salirse del tratado, pero para hacerlo, tendrán que avisar con seis meses de anticipación.

Estados Unidos optó por no renovar el acuerdo, lo que implica realizar revisiones anuales, hasta 2036, que es la vigencia del T-MEC.

Por medio de estas revisiones anuales, se harán los ajustes que cada país solicite, y esta manera, “por aproximaciones”, llegarán a acuerdos.

Como esta planeado este esquema, las revisiones se irán reduciendo, por los mismos cambios aplicados.

“Inclusive se establece que si a lo largo de esos 10 años, si los tres países se ponen de acuerdo, que es lo previsto, se extiendan otros 16 años.”

Marcelo Ebrard explica lo que seguirá para el T-MEC Excélsior

Recordó que para el 20 de julio, ya está programada la siguiente conversación, ahora, en el marco de la revisión del T-MEC, con Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos.

“Ahí vamos a tener la oportunidad de avanzar en la revisión prevista por el tratado, que empieza el día de hoy, se lleve a cabo en un plazo razonable.”

Dijo que, si bien el Gobierno de México no tiene prisa, sí es necesario hacerlo en un tiempo razonable, para que no haya incertidumbres, y por eso se debe llegar a un acuerdo sobre muchos temas con los que han trabajado desde varios meses atrás.

Sobre la pregunta de qué cambia de hoy para mañana, para el 2 de julio el tratado seguirá funcionando como está previsto, sin modificaciones, y el comercio entre México y Estados Unidos se hace apegados al tratado, apuntó Ebrard.

Por último, dijo que el objetivo sería que cada año las revisiones tengan menos asuntos pendientes.