¡Peso arranca el mes con ligera depreciación! Precio del dólar hoy 1 de julio de 2026

El peso mexicano registró una ligera caída la mañana de este miércoles, presionado por la cautela de los inversionistas ante factores geopolíticos y comerciales determinantes. Los mercados financieros mantienen la mirada fija en el inicio formal de las conversaciones sobre el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como en los recientes acontecimientos en Medio Oriente.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

La moneda mexicana cotiza en 17.5098 pesos por dólar, lo que representa una baja del 0.15% frente a las 17.4833 unidades del precio de referencia registrado al cierre del martes. Esta depreciación refleja la incertidumbre natural de los mercados cuando se acercan eventos de gran magnitud para la economía regional.

Factores clave detrás de la caída del peso

Inicio de la revisión del T-MEC: Este miércoles marca el arranque formal de las discusiones sobre el acuerdo comercial norteamericano, un pilar fundamental para las exportaciones mexicanas.

Este miércoles marca el arranque formal de las discusiones sobre el acuerdo comercial norteamericano, un pilar fundamental para las exportaciones mexicanas. Tensiones en Medio Oriente: La volatilidad internacional y el nerviosismo global provocan que los inversionistas busquen refugio, alejándose temporalmente de monedas emergentes como el peso.

Pronóstico del tipo de cambio: ¿Qué esperar según Banorte?

Grupo Financiero Banorte emitió su análisis técnico sobre el comportamiento de la divisa, advirtiendo que la presión al alza sobre el tipo de cambio continúa.

"La superación de los $17.55 fortalecerá la depreciación. En este contexto, el soporte que enfrentará está ubicado en $17.68", detalló el grupo financiero.

Para los inversionistas y el público general, Banorte sugiere mantener posiciones y proyecta para la jornada de hoy una oscilación entre los $17.48 y $17.62 pesos por dólar.

Niveles técnicos a vigilar:

Resistencias clave: $17.40, $17.30 y $17.24

$17.40, $17.30 y $17.24 Soportes principales: $17.68, $17.77 y $17.85

Dólar hoy a peso mexicano del 1 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 1 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.67 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.67 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banamex - 16.97 pesos a la compra y 17.97 pesos a la venta.

- 16.97 pesos a la compra y 17.97 pesos a la venta. Banorte - 16.35 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta.

- 16.35 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 1 de julio de 2026 • 10:23 hrs BBVA México Compra $16.67 Venta $17.80 Banamex Compra $16.97 Venta $17.97 Banorte Compra $16.35 Venta $17.85 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $16.90 Venta $18.10

*Tipo de cambio a las 10:23 horas

Con información de Reuters