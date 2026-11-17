FichaJudicial.com , la plataforma de verificación de antecedentes y cumplimiento que utilizan miles de empresas en América Latina, ya está disponible en México. Está diseñada para que las personas y empresas reguladas por la Ley Antilavado cumplan con sus obligaciones de identificación y debida diligencia de clientes de forma rápida, ordenada y con respaldo documental.

Su llegada coincide con la entrada en vigor, el próximo 30 de noviembre, de las nuevas reglas de la Ley Antilavado, que exigen a quienes realizan actividades vulnerables conocer a fondo a sus clientes, clasificarlos por nivel de riesgo y documentar cada revisión. FichaJudicial reúne todo ese trabajo en un solo lugar.

Con una búsqueda por nombre o por CURP, la plataforma consulta en vivo más de 500 millones de registros públicos y entrega, en un lapso de 15 segundos a 2 minutos, un informe con:

• Antecedentes y expedientes judiciales: asuntos federales y estatales, amparos, embargos y procesos civiles, penales y familiares.

• Validación de identidad: verificación de la CURP contra el registro oficial.

• Listas negras nacionales: fiscalías, procuradurías, unidades de inteligencia financiera, autoridades fiscales y corporaciones policiacas.

• Listas negras internacionales: más de 600 listas de sanciones, entre ellas OFAC (Lista Clinton), ONU, DEA, INTERPOL, FBI y EUROPOL.

• Personas Políticamente Expuestas (PEP): una base propia con más de un millón de perfiles, actualizada todos los días.

• Menciones en medios: noticias en las que aparece la persona consultada.

Cada dato incluye su fuente oficial, por lo que el informe puede integrarse directamente al expediente del cliente como evidencia de la debida diligencia.

"Las nuevas reglas antilavado piden a las empresas conocer a sus clientes y poder demostrarlo. FichaJudicial está hecha justamente para eso: en minutos, un área de cumplimiento tiene en un solo informe antecedentes, identidad, listas negras y PEP, con la fuente de cada dato. Después de más de 20 años acompañando a miles de empresas en Colombia, Argentina y otros países de la región, ahora ponemos esta herramienta al alcance de las empresas mexicanas", explicó María Cantú, directora de Comunicación de FichaJudicial.

La plataforma también ofrece una consulta de expedientes judiciales con 3,470,398 expedientes del Poder Judicial de la Federación en las 32 entidades del país, organizados por estado y por cada uno de sus 379 juzgados y tribunales.

FichaJudicial está dirigida a desarrolladores inmobiliarios, comercializadores de vehículos, prestadores de servicios profesionales, instituciones financieras y cualquier empresa sujeta a la Ley Antilavado. También la usan áreas de recursos humanos para verificar candidatos y despachos jurídicos para investigar a sus contrapartes. Desde el mismo acceso es posible hacer consultas en 16 países de América Latina.

Acerca de FichaJudicial

FichaJudicial es una plataforma de verificación de antecedentes y cumplimiento con más de 20 años de experiencia en América Latina, utilizada por miles de empresas. Sus informes reúnen antecedentes judiciales, validación de identidad, listas negras, PEP y menciones en medios de 16 países.