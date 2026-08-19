K-Beauty: la estrategia para dominar la industria del cuidado personal

Corea del Sur está buscando elevar las exportaciones de cosméticos para 2030. Su plan para lograrlo combina inteligencia artificial, nuevas certificaciones, comercio electrónico y una expansión hacia mercados donde las marcas coreanas todavía tienen espacio para crecer.

La nación asiática cerró el primer semestre de 2026 con un nuevo récord para su industria cosmética: 7 mil millones de dólares en exportaciones, lo que representa un aumento de 27.3 % frente al mismo periodo del año anterior. Nunca había vendido tanto al exterior durante una primera mitad de año.

Récord en exportaciones coreanas de skincare OpenAI

La cifra ayuda a entender por qué el K-Beauty, como se le conoce, dejó de ocupar solo el terreno de las tendencias de consumo. Hoy forma parte de una estrategia económica con inversión pública y una meta concreta.

Ese cambio se nota al mirar las tiendas, porque entre filas de sérums, tónicos, limpiadores y protectores solares, el fenómeno conserva varios de los elementos que ayudaron a llevarlo fuera de Corea del Sur: empaques atractivos, lanzamientos constantes y fórmulas que circulan con rapidez entre consumidores de distintos países.

Detrás de los anaqueles, existe una cadena amplia de fabricantes, laboratorios, plataformas de comercio electrónico, empresas de logística y organismos regulatorios.

Corea como potencia en Cosméticos

La nueva etapa quedó expuesta durante la Sexta Reunión de Coordinación de Política Nacional, realizada en las instalaciones de Cosmecca Korea.

Antes de la reunión, el primer ministro, Kim Min-seok recorrió las áreas de investigación y producción del fabricante, que desarrolla productos para distintas marcas. Ahí observó procesos de formulación, llenado y empaquetado que incorporan nuevas tecnologías, entre ellas inteligencia artificial.

Exportaciones de skincare coreano OpenIA

Para cumplir reglas en decenas de mercados y lograr que pequeñas empresas puedan vender fuera de Corea del Sur sin quedar atrapadas entre certificaciones, distribuidores y costos logísticos, el siguiente paso es producir a gran escala

El plan gubernamental parte de los 10.2 mil millones de dólares exportados en 2024 y fija como siguiente meta los 15 mil millones en 2030.

En ese mismo periodo, Corea del Sur quiere elevar de 8 mil 987 a 10 mil el número de pequeñas y medianas empresas que exportan cosméticos.

La estrategia plantea acompañar a nuevas marcas desde la etapa en la que preparan su salida al exterior hasta su llegada a mercados internacionales. El apoyo incluye marketing, infraestructura, digitalización y programas para que pequeñas empresas incorporen inteligencia artificial a sus procesos.

La intención es ampliar la base empresarial del K-Beauty, para que el crecimiento no dependa únicamente de pocas compañías con presencia global.

Gobiernos locales y empresas privadas participarán en la creación de K-Beauty Export Hubs, polos regionales que buscan conectar investigación, desarrollo, producción, comercio y turismo.

El gobierno prepara también un fondo de inversión enfocado en el apoyo al desarrollo de ingredientes de mayor valor y nueva infraestructura para productos vinculados con Clean Beauty.

Estados Unidos, el principal mercado del K-Beauty fuera de Corea

En el primer semestre de 2026, Estados Unidos compró 1.45 mil millones de dólares en cosméticos coreanos y concentró 20.7 % de las exportaciones del sector. Las ventas hacia ese país crecieron 41.5 % frente al mismo periodo de 2025.

China quedó en segundo lugar con 1.01 mil millones de dólares y una participación de 14.4%. Sus compras disminuyeron 6.6% en un año.

Japón mantuvo el tercer puesto con 582 millones de dólares.

En la primera mitad de 2022, China concentraba 46.5% de las exportaciones coreanas de cosméticos. Para 2026, ese porcentaje había caído a 14.4%. Estados Unidos recorrió el camino contrario: pasó de 10.9% a 20.7%.

Corea del Sur busca ampliar también su presencia en Europa, Medio Oriente y América Latina, mientras mercados como Reino Unido, Polonia y Países Bajos muestran fuertes incrementos en las compras de cosméticos coreanos.

Aunque el maquillaje coreano tiene una presencia fuerte en redes sociales, las exportaciones muestran que el mayor peso comercial está en otro segmento.

Durante la primera mitad de 2026, los productos para el cuidado de la piel generaron 5.48 mil millones de dólares, con un crecimiento de 25% frente al año anterior.

Los productos de maquillaje sumaron 720 millones de dólares y los artículos de higiene corporal, 340 millones.

Un consumidor puede entrar a una tienda por una mascarilla que vio en redes y terminar aprendiendo a distinguir entre todo un catálogo de artículos. Esa lógica del cuidado por capas ha sido una de las vías para introducir productos coreanos en rutinas que antes estaban dominadas por marcas locales.

Las dificultades para entrar en nuevos mercados con K-Beauty

Un producto que puede venderse en Corea del Sur no entra de forma automática a Estados Unidos, Europa o Medio Oriente. Cada mercado establece sus propias exigencias en ingredientes, etiquetado, seguridad y documentación.

Corea quiere convertir esa barrera en parte de su infraestructura exportadora.

El gobierno planea introducir un sistema de evaluación de seguridad para cosméticos y ampliar el uso de e-labels, etiquetas electrónicas que permitan consultar información del producto con mayor facilidad.

Para los mercados musulmanes, por ejemplo, se prepara una base de datos sobre certificaciones halal y acuerdos de reconocimiento con organismos internacionales. El plan incluye acciones contra falsificaciones para proteger el valor de las marcas coreanas conforme aumentan sus ventas fuera del país.

La inteligencia artificial aparece también del lado regulatorio. Las autoridades plantean utilizarla para revisar documentos antes de una solicitud formal y reducir los tiempos necesarios para llevar un producto al mercado.

Buena parte de las marcas coreanas encuentra consumidores a través de redes sociales, reseñas, plataformas de belleza y comercio electrónico. Una recomendación puede cruzar varios países antes de que la empresa tenga un distribuidor en cada uno de ellos.

Corea del Sur busca aprovechar esa dinámica con nuevos esquemas de venta directa al consumidor (D2C).

El Ministerio de Comercio, Industria y Recursos (MOTIR) prepara apoyos para plataformas globales de comercio electrónico, soluciones de pago, entrega y logística. Las empresas recibirán ayuda para certificaciones y para participar en ferias internacionales o entrar a canales de distribución físicos y digitales.

El consumidor ideal de estos productos ve un producto en su teléfono. La política industrial busca que detrás de ese usuario exista una empresa preparada para cobrar, enviar, cumplir las reglas del país de destino y conseguir que el cliente vuelva.

La lógica de negocios que impulsa el Gobierno coreano intenta acortar la distancia entre el descubrimiento y la compra.