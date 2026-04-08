IMSS reporta cifra máxima de empleos con 22 millones 724 mil 680

Al cierre de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 22 millones 724 mil 680 empleos. De esta cifra, 155 mil 520 correspondieron a puestos de trabajo de plataformas digitales.

En su reporte mensual, el instituto explicó que el número total de puestos de trabajo, “es la tercer cifra máxima desde que se tiene registro y una cifra máxima considerando solo los meses de marzo”.

Indicó que el 86.9% de los empleos fueron permanentes y el 13.1% eventuales. De hecho, añadió que los 19 millones 738 mil 191 puestos permanentes, son la mayor afiliación para un mes de marzo. Y el incremento mensual fue de 32 mil 930 empleos.

Con lo anterior, la creación de puestos en lo que va del año es de 207 mil 604, de los cuales el 83.1% corresponden a trabajos permanentes. Cabe mencionar que en los últimos 12 meses se observó un crecimiento de 259 mil 570 empleos lo que representó una tasa anual de 1.2%.

Salario promedio fue de $663.5

Al corte del pasado 31 de marzo, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de $663.5 pesos, “el más alto considerando solo los meses de marzo y el segundo para cualquier mes desde que se tenga registro.

“Este salario presenta, en su comparación anual, un cambio nominal de $44.2 , el cuarto mayor aumento de entre todos los marzo desde que se tiene registro. En términos relativos la variación anual es de 7.1%”, precisó el Seguro Social.

Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo fueron:

Comunicaciones y transportes con 10.0%

Comercio con 3.4%

Electricidad con 2.1%

Con aumentos anuales mayores a 2.5%, por entidad federativa destacaron el Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Baja California Sur.

En lo que respecta al registro patronal, el IMSS informó que tiene inscritos un millón 20 mil 270 patrones, lo que representó una caída de mil 726 registros.

En su comparación porcentual anual, la variación negativa fue de 2.7%, debido principalmente a la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas.

vjcm