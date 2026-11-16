Este lunes 16 de noviembre, cinco de los principales bancos de Estados Unidos registraron problemas en sus servicios digitales, luego de que clientes reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas y realizar transacciones.

De acuerdo con los reportes, las instituciones afectadas fueron Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JPMorgan.

Downdetector, plataforma que rastrea interrupciones en servicios digitales, contabilizó más de 4 mil quejas relacionadas con Chase. Otros bancos, como Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JPMorgan, acumularon en conjunto más de 2 mil 500 reportes.

Las quejas estuvieron relacionadas principalmente con el acceso a las cuentas y la ejecución de operaciones.

Al intentar ingresar a Chase, algunos encontraron un aviso que informaba sobre problemas técnicos y pedía volver a intentarlo más tarde.

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“Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando en ello. Inténtelo de nuevo más tarde”.

Chase confirmó que algunas transacciones presentaban demoras debido a un inconveniente técnico. No obstante, aseguró que los clientes podían seguir consultando sus cuentas y disponiendo de sus fondos.

“Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos”, comunicó un portavoz de Chase.

El banco también informó que sus equipos trabajaban para restablecer el funcionamiento habitual de los servicios.

Chase descarta ciberataque

Chase descartó que las interrupciones estuvieran vinculadas con un incidente de ciberseguridad y atribuyó los problemas a una falla técnica.

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JPMorganChase ha experimentado un problema temporal relacionado con un error de software en sistemas de hardware en las instalaciones – no hay evidencia de que esto esté relacionado con ciberataques. Está tomando más tiempo de lo habitual atender a algunos clientes”, escribió en su cuenta de X.

Zelle también se pronunció sobre las dificultades reportadas por los usuarios. La plataforma aseguró que sus servicios de pago funcionaban sin inconvenientes y explicó que los retrasos en algunas operaciones correspondían a los bancos y cooperativas de crédito participantes.

Por tanto, la compañía no reconoció una interrupción propia de su sistema de transferencias.

Fallas de Microsoft y la FAA también afectaron servicios en EU

Los problemas con los servicios bancarios ocurrieron días después de otras interrupciones que afectaron a empresas y servicios en Estados Unidos.

El 12 de noviembre, una falla en la infraestructura de Microsoft dejó con problemas de funcionamiento a Outlook, Teams y Copilot durante varias horas.

Posteriormente, el 13 de noviembre, una avería en las comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó la paralización de los despegues en Estados Unidos por alrededor de cuatro horas.