Tras una semana de paralizar las inspecciones y exportaciones de aguacate de México, el gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente este jueves 13 de agosto la reanudación de sus actividades en el estado de Michoacán.

La medida, confirmada por la embajada estadounidense a través de un comunicado, pone fin a la suspensión temporal que Washington había decretado a mediados de la semana pasada, detonada por una alerta de seguridad que puso en riesgo al personal diplomático y de inspección agrícola que labora en la entidad.

“Dando seguimiento a las medidas de seguridad implementadas en Michoacán por el Gobierno de México y nuestra evaluación en el campo, el Gobierno de Estados Unidos retomará actividades en Michoacán este 13 de agosto del 2026”, se lee en el comunicado.

Además, reconocen la labor del Gobierno de México, sobre todo, del Gabinete de Seguridad, por las acciones y la coordinación para hacer esto posible.

El impacto de esta suspensión no era menor. La principal preocupación recaía en el freno a las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

EU da luz verde al aguacate: reanudan inspección y exportación en Michoacán Cuartoscuro

Estas revisiones en las huertas y empacadoras michoacanas son un requisito obligatorio y un filtro indispensable para que el aguacate pueda cruzar la frontera y comercializarse en el mercado estadounidense.

Durante los días que duró el cese de actividades, el fantasma de un desabasto o un golpe económico severo rondó a los productores.

Michoacán es el principal proveedor de aguacate para Estados Unidos, y cualquier interrupción prolongada en las certificaciones habría significado la ralentización o paralización total de los envíos de "oro verde".

La magnitud del mercado para este año, proyectan que México exportará aproximadamente 1.2 millones de toneladas de este fruto hacia el país vecino.

Frente a este escenario, las autoridades mexicanas desplegaron un contingente adicional de 1,500 elementos de seguridad en diversas regiones de Michoacán.

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El objetivo principal del operativo fue garantizar la integridad de las rutas de producción y exportación, blindando el trabajo de los inspectores internacionales. Esto permitió que se reactivará el 85% de los envíos, según autoridades mexicanas.

La secretaria de Agricultura, Columba López publicó la noticia en su perfil de X, con el siguiente mensaje:

“Gracias a las mesas de diálogo y al trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos, productoras y productores, hoy, 13 de agosto, se reanuda de manera total la inspección y exportación de aguacate en Michoacán.”

Donde también, agradeció a Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, por la labor.