EU señala a México y otros 40 países de formar una en red de evasión arancelaria a favor de China

El gobierno estadounidense incluyó a México en el Nivel 1 de riesgo dentro de la red internacional de transbordo de mercancías vinculadas a China, según el informe La gran estafa del transbordo. En este grupo también figuran Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, Corea del Sur y Taiwán, países con altos volúmenes de comercio y bases industriales diversificadas, donde el riesgo de operaciones ilegales se mezcla con flujos legítimos.

La práctica consiste en redirigir productos desde China a través de terceros países, donde se realizan actividades como procesamiento mínimo, reetiquetado, reempaque, refacturación o cambios en la documentación, con el fin de aparentar un nuevo origen. El fenómeno se intensificó tras la imposición de aranceles bajo la Sección 301 en 2018, cuando el presidente Donald Trump aplicó medidas contra mercancías chinas.

Desde entonces, exportadores de ese país han adaptado sus operaciones para reducir el impacto de los aranceles, trasladando parte de sus bienes hacia jurisdicciones con menores cargas impositivas.

Riesgo bajo el T-MEC

El informe advierte que en México el incentivo aumenta cuando las mercancías chinas ingresan a Estados Unidos con arancel reducido mediante una declaración indebida de origen mexicano. El riesgo es mayor cuando se busca obtener beneficios preferenciales bajo el T-MEC, lo que puede reducir el arancel a cero o casi cero.

La Oficina de Análisis Económico y de Comercio (OTEA) calculó que en 2025 se transbordaron alrededor de 67 mil millones de dólares en bienes desde China hacia Estados Unidos a través de México, India y Vietnam, generando una pérdida estimada de 28 mil millones de dólares en ingresos arancelarios.

El informe reconoce que las metodologías producen resultados distintos. En el extremo superior, una estimación de Altana calcula en 300 mil millones de dólares la exposición anual potencial a transbordos ilegales. Sin embargo, el propio documento aclara que esta cifra incluye análisis más amplios de cadenas de suministro y rutas logísticas legítimas, por lo que debe considerarse como un límite superior.

Corredores industriales en México

El informe vincula a México con corredores específicos de producción y comercio, como el Guanajuato-Querétaro, asociado a motores eléctricos, generadores, transformadores y convertidores estáticos (códigos HS 8501-8504). Estos flujos se relacionan directamente con industrias estadounidenses dedicadas a la fabricación de motores y componentes, lo que incrementa la preocupación de Washington.

El documento sostiene que el ingreso de mercancías chinas mediante terceros países puede afectar la producción manufacturera estadounidense, el empleo, el PIB y los ingresos fiscales federales.

Estados Unidos asegura que seis mil empleos estadounidenses se desplazan por cada mil millones de dólares de déficit comercial asociado al transbordo ilegal.

El gobierno estadounidense plantea la creación de una “Frontera Detective” equipada con inteligencia artificial. Este sistema analizaría datos del comercio mundial, detectaría patrones de rutas anómalas, verificaría la capacidad productiva de los países exportadores y dirigiría las acciones de fiscalización hacia los casos con mayor probabilidad de incumplimiento.