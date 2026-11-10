Inflación de EU hace caer al peso; precio del dólar hoy 10 de noviembre de 2026

La depreciación del peso mexicano marcó la jornada del martes en los mercados financieros. Este movimiento estuvo impulsado principalmente por los recientes datos de inflación en Estados Unidos, los cuales superaron las proyecciones de los analistas.

La moneda mexicana arrancó la jornada en 18.6331 unidades por dólar, lo que representa una caída del 0.57%. Esta pérdida se consolidó mientras el dólar estadunidense ganaba terreno frente a una canasta global de divisas.

¿Qué factores hunden al peso mexicano hoy?

El tipo de cambio reaccionó rápidamente a un entorno macroeconómico tenso. Los mercados están procesando múltiples indicadores que fortalecen al billete verde.

Los principales catalizadores de esta caída incluyen:

Aumento de la inflación: El Índice de Precios al Consumo (IPC) de E U subió un 0.4% el mes pasado.

Proyecciones superadas: Los economistas consultados por agencias como Reuters esperaban un incremento menor, de apenas 0. 3%.

Caída del petróleo: Los precios internacionales del crudo retrocedieron, cotizando por debajo de los 90 dólares el barril .

Las expectativas sobre la Reserva Federal

El repunte inflacionario ha provocado que el mercado anticipe un endurecimiento de la política monetaria. Los inversores dan por hecho que el costo del dinero en la economía estadounidense subirá pronto.

Según la herramienta FedWatch de CME, las apuestas a que la Reserva Federal elevará las tasas de interés en su próxima reunión (8 y 9 de diciembre) alcanzan prácticamente el 100%.

Este escenario fue respaldado por Christopher Waller, gobernador de la Fed, quien declaró más temprano que apoyaría un alza de tasas de al menos un cuarto de punto porcentual antes de que culmine el año.

Dólar hoy a peso mexicano del 10 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 10 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.82 pesos a la compra y 18.96 pesos a la venta.

- 17.82 pesos a la compra y 18.96 pesos a la venta. Banamex - 18.10 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta.

- 18.10 pesos a la compra y 19.14 pesos a la venta. Banorte - 17.40 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

- 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta. Scotiabank - 18.00 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 10 de noviembre de 2026 • 09:40 hrs BBVA México Compra $17.82 Venta $18.96 Banamex Compra $18.10 Venta $19.14 Banorte Compra $17.40 Venta $18.95 Banco Afirme Compra $17.70 Venta $19.20 Scotiabank Compra $18.00 Venta $19.20

*Tipo de cambio a las 09:40 horas

Con información de Reuters