Un CFDI puede estar registrado y la operación ser cuestionada

Tienes una factura, introduces sus datos en el verificador del Servicio de Administración Tributaria y el sistema la encuentra.

¿Qué acabas de comprobar?

Una cosa muy específica: que ese CFDI se encuentra registrado en los controles del SAT. La herramienta oficial permite hacerlo sin iniciar sesión y está disponible para cualquier contribuyente que quiera revisar una factura recibida o emitida. SAT Matriz

Pero eso no responde automáticamente otra pregunta:

¿La operación que aparece en esa factura ocurrió realmente?

Son dos cosas distintas.PRIMERO: COMPRUEBA EL CFDI

Para realizar la consulta manual necesitas tres datos del comprobante:

folio fiscal o UUID, RFC del emisor y RFC del receptor.

Para verificar una factura necesitas localizar el folio fiscal o UUID, el RFC del emisor y el RFC del receptor. Alexandro Medrano

El folio fiscal identifica al CFDI; los otros dos datos permiten relacionarlo con quien expidió la factura y con quien la recibió.

Con esos elementos puedes entrar al servicio oficial de Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet.

El verificador del SAT permite consultar un CFDI con su folio fiscal y los RFC del emisor y receptor, sin iniciar sesión. Alexandro Medrano

El sistema solicita esos tres datos y los dígitos de una imagen de seguridad. No requiere RFC, contraseña ni e.firma para acceder.

La herramienta también permite cargar un archivo XML, aunque para una comprobación individual la consulta mediante los datos de la factura resulta más sencilla. Verifica CFDI¿QUÉ SIGNIFICA QUE APAREZCA?

Cuando el resultado es positivo, el SAT confirma que encontró el comprobante en sus controles.

Un resultado positivo indica que el comprobante está registrado en los controles del SAT y permite revisar sus datos y estado. Alexandro Medrano

La consulta permite revisar información del CFDI y su estado. Si, en cambio, el comprobante no aparece y tiene menos de 72 horas de haber sido emitido, el propio SAT recomienda intentar nuevamente más tarde. Si el problema persiste, existen mecanismos oficiales para reportar incidencias relacionadas con la facturación. SAT Matriz

Hasta aquí estamos hablando del comprobante.

La historia cambia cuando preguntamos qué ocurrió detrás de él.EL COMPROBANTE Y LA OPERACIÓN NO SON LO MISMO

El Código Fiscal de la Federación vigente exige que los CFDI amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. Si un comprobante incumple ese requisito, el propio Código establece que se considera falso para efectos fiscales. Cámara de Diputados

Que un CFDI esté registrado ante el SAT no demuestra por sí solo que la operación que documenta haya ocurrido. Alexandro Medrano

Por eso un CFDI puede encontrarse registrado en el sistema y, aun así, existir posteriormente un cuestionamiento sobre la operación que pretende documentar.

Desde 2026, el artículo 49 Bis establece un procedimiento específico cuando la autoridad presume que un contribuyente está emitiendo comprobantes falsos. Este mecanismo ya ha sido aplicado: en junio de 2026 el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución derivada de ese procedimiento. Diario Oficial de la Federación

Existe además otro procedimiento, el conocido artículo 69-B.

Éste permite al SAT presumir la inexistencia de operaciones cuando detecta, entre otros supuestos, que un emisor no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar lo que amparan sus comprobantes, o se encuentra no localizado. SAT

Por eso presunto no significa definitivo.

El SAT publica por separado contribuyentes presuntos, desvirtuados, definitivos y con sentencias favorables. Sus datos abiertos del artículo 69-B se encontraban actualizados al 31 de agosto de 2026 al momento de esta revisión. SAT¿POR QUÉ IMPORTA AHORA?

El combate a estos esquemas sigue siendo una prioridad fiscal.

El 9 de septiembre, el titular del SAT informó que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 se habían publicado más de 3 mil empresas factureras en el Diario Oficial, bloqueado más de 38 mil empresas relacionadas con operaciones ficticias y realizado casi 2 mil auditorías a personas que adquirieron esas facturas. Gobierno de México

Las cifras corresponden a distintas acciones de fiscalización: no significa que las más de 38 mil empresas estén dentro del listado definitivo del artículo 69-B.¿Y SI ALGO NO CUADRA CON TU FACTURA?

El primer paso sigue siendo sencillo: compruébala.

El SAT ofrece distintas rutas cuando una factura no aparece, no fue entregada, no es reconocida o fue cancelada sin motivo aparente. Alexandro Medrano

Si fue emitida recientemente y todavía no aparece, vuelve a verificarla después.

Si solicitaste una factura y no te fue entregada, si aparece una emisión que no reconoces o si un comprobante fue cancelado sin motivo aparente, el SAT cuenta con el servicio de Solicitudes de conciliación de factura, que tampoco requiere autenticación para iniciar el trámite. SAT

El verificador no resuelve por sí mismo toda la historia fiscal detrás de una operación.

Pero sí permite responder una pregunta que hace unos minutos quizá no sabías comprobar:

¿ESA FACTURA EXISTE EN LOS CONTROLES DEL SAT?

Y ése es el primer dato que puedes revisar tú mismo.