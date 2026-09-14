Cae peso por tensiones en Medio Oriente y expectativas sobre la Fed

El peso mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) operan a la baja este lunes, presionados por el fortalecimiento global del dólar, el deterioro de la situación en Medio Oriente y la expectativa de los inversionistas ante la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

La moneda mexicana cotizaba en 17.1381 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 1% frente a la jornada previa.

El movimiento ocurre en una sesión marcada por el incremento de las tensiones en Medio Oriente, luego de nuevos ataques contra infraestructura energética de Arabia Saudita y reportes sobre incidentes que involucran embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz.

La situación ha provocado presión sobre los precios internacionales del petróleo y, con ello, renovadas preocupaciones sobre un posible incremento de las presiones inflacionarias a escala global.

Peso resiente avance del dólar

El avance del dólar frente a distintas monedas internacionales está golpeando al peso mexicano, que este lunes se aleja de los niveles que había alcanzado recientemente.

La moneda nacional había registrado un desempeño particularmente favorable en las últimas semanas, al alcanzar niveles no vistos en aproximadamente dos años y medio. Sin embargo, el entorno internacional cambió con el aumento de la incertidumbre geopolítica y las expectativas sobre las tasas estadounidenses.

De acuerdo con Banorte, una postura restrictiva de la Fed durante su reunión de esta semana podría proporcionar un respaldo temporal al dólar.

Aun así, el análisis del banco considera que, hacia adelante, el peso podría conservar parte del comportamiento positivo que había mostrado recientemente.

Petróleo e inflación agregan presión a los mercados

Uno de los elementos que explica el movimiento de este lunes es el comportamiento de los mercados energéticos.

Los nuevos ataques contra infraestructura petrolera saudí y los acontecimientos registrados cerca del estrecho de Ormuz aumentaron la preocupación de los inversionistas sobre el suministro de crudo.

Un petróleo más caro representa un riesgo para la inflación, particularmente si el encarecimiento de los energéticos termina trasladándose a otros precios.

Ese escenario adquiere especial relevancia antes de la decisión de la Reserva Federal, debido a que los inversionistas evalúan si las presiones inflacionarias podrían dificultar un eventual relajamiento de la política monetaria estadounidense.

La Fed concentra la atención de los inversionistas

El mercado espera la decisión de política monetaria de la Fed prevista para este miércoles.

Las expectativas apuntan a un incremento de las tasas de interés esta semana y a otro posible aumento antes de que termine marzo, después de conocerse datos de inflación de Estados Unidos correspondientes a agosto y un reporte de empleo considerado sólido.

Para los mercados mexicanos, una política monetaria estadounidense más restrictiva puede favorecer al dólar frente al peso, debido a que mayores tasas en Estados Unidos pueden incrementar el atractivo de los activos denominados en esa moneda.

El resultado es un entorno menos favorable para las monedas emergentes y para los mercados accionarios.

La Bolsa Mexicana de Valores opera a la baja este lunes. Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava

BMV registra cuarta caída consecutiva

La presión también se trasladó al mercado accionario mexicano.

El índice líder S&P/BMV IPC retrocedía 0.65%, hasta ubicarse en 63 mil 509.34 puntos, su nivel más bajo en lo que va del año.

Con este movimiento, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores se encaminaba a registrar su cuarta sesión consecutiva de pérdidas.

La caída refleja la cautela de los inversionistas ante dos factores que se combinan este lunes: el deterioro del escenario geopolítico en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés en Estados Unidos.