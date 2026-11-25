El Banco del Bienestar actualizó su aplicación para teléfonos inteligentes, y ahora permite hacer más operaciones. ¿Cuáles son las nuevas funciones que tiene para los usuarios?

Además de consultar saldo, la app del Banco del Bienestar ya permite hacer transferencias a otras cuentas y recibir dinero.

El director del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, dijo que esta plataforma permitirá consultar saldo, enviar y recibir dinero sin comisiones, realizar transferencias a otros bancos y hacer pagos y cobros digitales, por medio de códigos QR.

¿Cuáles son las nuevas operaciones que se pueden hacer desde la app del Banco del Bienestar?

Transferencias a otras cuentas bancarias.

Enviar y recibir dinero sin costo.

Compras en línea.

Realizar cobros y pagos por medio de códigos QR.

Consultar el saldo de la tarjeta del Bienestar.

Recibir notificaciones de compras y otras operaciones bancarias.

Ubicar sucursales del Banco del Bienestar.

Banco del Bienestar: ¿Cuáles son las nuevas operaciones que se pueden hacer desde la app? Banco del Bienestar

¿Cómo hacer transferencias desde la app del Banco del Bienestar?

Realizar transferencias desde la app del Banco del Bienestar, es muy similar a cómo se hacen desde otros bancos. Estos son los pasos que se tienen que seguir:

Abrir la opción de transferencias. Poner el número de la tarjeta, cuenta CLABE de 18 dígitos o el número de celular que está vinculado a la cuenta a la que se hará la transferencia. Seleccionar el monto y concepto de la transferencia. Revisar la información correcta y confirmar el envío. Guardar el comprobante de la transferencia.

Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra destacó que los 42 millones de beneficiarios de los programas sociales, ahora tendrán el Banco del Bienestar en su celular. Dijo que esta herramienta se desarrolló en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

La nueva versión de la app del Banco del Bienestar ya está para descargar de manera gratuita en las tiendas App Store y Google Play.

Además, dijo que la iniciativa buscaba ampliar el acceso a servicios financieros digitales, y dar nuevas opciones para administrar y utilizar el dinero que reciben los beneficiarios de programas sociales.