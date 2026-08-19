Arranca IBTM Américas con 9 mil citas de negocios; reúne especialistas de la industria MICE

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio el banderazo a la edición 2026 de IBTM Américas, que reúne a los especialistas de la industria MICE (congresos, viajes de incentivo, exposiciones y convenciones).

El encuentro, que se realiza en la Ciudad de México, cuenta con el registro de más de 9 mil citas de negocios, 550 compradores, 450 expositores, además de la participación de 23 estados de la República Mexicana.

“La industria de reuniones es un motor de desarrollo, innovación y conexión para México. Somos potencia en turismo de reuniones, en 2026 tuvimos más de 190 congresos de talla internacional y se lograron más de 300 reuniones o convenciones de talla nacional en los diferentes estados”.

La funcionaria resaltó que el turismo de reuniones genera una cadena de valor para muchos prestadores de servicio como los hoteles, recintos, transporte, restaurantes, operadores y proveedores especializados.

Eleonora García, show director de IBTM Américas, precisó que a este encuentro acuden más de 4 mil 400 visitantes además que representa un volumen de negocio estimado en 14 mil millones de dólares.

Durante dos días, proveedores y profesionales del turismo de reuniones se darán cita para hacer networking, generar negocios y descubrir nuevas tendencias. El encuentro incluye 60 sesiones educativas para el sector.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), la industria de reuniones representa hoy el 1.84% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

“La edición 2026 de IBTM Américas cuenta con la presencia de 21 mercados internacionales. Países como Perú, Sudáfrica, Japón, Islandia y ciudades como Dubái, Nueva York y Miami participan activamente para explorar oportunidades.

País invitado

Perú, que es el país invitado, realizará un despliegue de degustaciones y experiencias gastronómicas.