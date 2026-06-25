Xcaret regalará entradas gratis si México logra este objetivo en el Mundial 2026

Xcaret dio a conocer una promoción que permitirá a miles de personas visitar el parque sin pagar entrada, pero solo si la Selección Mexicana alcanza uno de los objetivos más importantes del Mundial 2026.

La dinámica fue anunciada a través de las redes sociales oficiales del parque y estará disponible únicamente para ciudadanos mexicanos. En total se aceptarán hasta 50 mil registros, aunque las cortesías solo se entregarán si el Tricolor consigue avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Canva

El anuncio llega después del histórico desempeño de México en la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre ganó sus tres encuentros, terminó como líder del Grupo A y aumentó la ilusión de los aficionados.

¿Cómo registrarte para obtener una entrada gratis a Xcaret?

Quienes deseen participar deberán ingresar al sitio oficial de la promoción ( social.xcaret.com/cuartos-final) y completar un formulario con sus datos personales.

"Regístrate para ganar tu entrada a Xcaret", mientras que en la página de registro se lee: "Llegar a cuartos de final es el sueño de todos".

El formulario solicita nombre, apellido, correo electrónico y edad. Después de llenar la información, únicamente se debe hacer clic en el botón "Participar".

Es importante tomar en cuenta que registrarse no significa obtener automáticamente la entrada gratuita. La cortesía únicamente será válida si México logra clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026 y el participante cumple con todos los requisitos de la promoción.

¿Cuáles son las condiciones para recibir el boleto gratis a Xcaret?

La promoción está dirigida exclusivamente a mexicanos y solo se permitirá un registro por persona. Si la Selección Mexicana alcanza los cuartos de final, cada participante válido podrá recibir una cortesía de Entrada Xcaret.

Para hacer efectiva la entrada será obligatorio presentar una credencial para votar vigente INE en las taquillas del parque.

Además, la cortesía será personal e intransferible, por lo que no podrá venderse ni revenderse bajo ninguna circunstancia.

¿Qué incluye y qué no incluye la entrada gratis a Xcaret?

El beneficio corresponde únicamente a una entrada Xcaret. Esto significa que la cortesía no contempla buffet, casilleros, equipo de esnórquel ni otros servicios adicionales que normalmente pueden contratarse dentro del parque.

En caso de que México consiga el objetivo deportivo, las cortesías podrán utilizarse del 8 de julio de 2026 al 31 de julio de 2027.

Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz

No obstante, habrá fechas en las que no serán válidas, entre ellas el Festival de Vida y Muerte, la temporada alta de diciembre de 2026, Semana Santa de 2027 y durante la Travesía Sagrada.

También habrá un límite diario de 100 accesos con esta promoción, por lo que el ingreso dependerá de la disponibilidad del parque en la fecha elegida.

México ilusiona a sus aficionados en el Mundial 2026

La Selección Mexicana llega a la fase de eliminación directa tras firmar una de sus mejores actuaciones en una Copa del Mundo. El Tricolor derrotó 2-0 a Sudáfrica en su debut, después venció 1-0 a Corea del Sur y cerró la fase de grupos con un triunfo de 3-0 sobre Chequia.

Con nueve puntos, México avanzó como líder del Grupo A y ahora buscará superar la siguiente ronda para acercarse a los cuartos de final, instancia que también permitirá que miles de aficionados puedan hacer válida la promoción anunciada por Xcaret.