Cabo Verde: dónde está y qué hacer en el país que sorprende en el Mundial 2026

Cabo Verde ha llamado la atención de miles de aficionados durante el Mundial 2026 gracias a sus resultados frente a selecciones como España y Uruguay. Además, podría ser uno de los rivales de México si es que logra avanzar a la siguiente etapa dentro de la Copa del Mundo.

Sin embargo, más allá del futbol, este pequeño país africano también destaca por sus playas, paisajes volcánicos y experiencias únicas para los viajeros que buscan un destino diferente.

¿Dónde está Cabo Verde?

Para quienes nunca habían escuchado hablar de este país antes del Mundial, Cabo Verde se encuentra en África Occidental, en una zona estratégica del Atlántico que durante siglos fue utilizada por navegantes y comerciantes.

Ubicado en medio del océano Atlántico, este archipiélago está formado por diez islas de origen volcánico que se encuentran frente a la costa occidental de África. Su territorio se localiza a unos 570 kilómetros de Senegal y tiene como capital a Praia, la ciudad más importante del país.

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El portugués es el idioma oficial, mientras que gran parte de la población también habla criollo caboverdiano.

Su posición geográfica lo convierte en un destino con clima cálido durante casi todo el año, además de contar con playas de arena blanca, montañas, volcanes y reservas naturales que atraen cada vez a más turistas internacionales.

¿Cómo llegar a Cabo Verde?

La forma más sencilla de llegar es por vía aérea. El país cuenta con aeropuertos internacionales en varias de sus islas, especialmente en Sal, Santiago y Boa Vista.

Desde México no existen vuelos directos, por lo que normalmente es necesario hacer escala en ciudades europeas como Lisboa, Madrid o París antes de tomar un vuelo hacia Cabo Verde.

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Una vez en el archipiélago, los visitantes pueden desplazarse entre las islas mediante vuelos nacionales o ferris, dependiendo de la ruta elegida.

¿Qué hacer en Cabo Verde?

Descubrir Praia y su vida local

La capital del país es una excelente puerta de entrada para conocer la cultura caboverdiana. Sus mercados, restaurantes y calles históricas permiten acercarse a las tradiciones locales mientras se disfruta de vistas al mar.

Además de recorrer el centro histórico, los visitantes pueden relajarse en playas cercanas como Quebra Canela o Prainha.

Visitar Cidade Velha

A pocos kilómetros de Praia se encuentra Cidade Velha, considerada uno de los sitios históricos más importantes de Cabo Verde.

Esta localidad fue el primer asentamiento europeo permanente en África tropical y actualmente forma parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sus calles de piedra y antiguas construcciones permiten conocer parte de la historia del archipiélago.

Hacer senderismo entre montañas volcánicas

Los amantes de la naturaleza pueden recorrer el Parque Natural Serra Malagueta, una zona montañosa que ofrece senderos con vistas panorámicas, valles y especies endémicas.

Las rutas se adaptan a distintos niveles de experiencia, por lo que es una actividad ideal para quienes disfrutan caminar y explorar paisajes naturales.

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Relajarse en las playas de Tarrafal

Entre los destinos más populares se encuentra Tarrafal, famoso por sus aguas cristalinas y arena clara.

Además de nadar o descansar frente al mar, los visitantes pueden practicar snorkel, buceo o realizar recorridos en barco por la costa.

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Conocer Santa María

En la isla de Sal se encuentra Santa María, una de las zonas turísticas más conocidas del país.

Sus playas son ideales para practicar deportes acuáticos como kitesurf y windsurf, actividades favorecidas por los vientos constantes que caracterizan la región.

Nadar en el Olho Azul

Uno de los atractivos naturales más sorprendentes de Cabo Verde es el Olho Azul, una piscina natural ubicada dentro de una cueva.

Cuando la luz solar entra en determinado ángulo, el agua adquiere un intenso tono azul que convierte el lugar en uno de los puntos más fotografiados del archipiélago.

Flotar en las Salinas de Pedra de Lume

Dentro del cráter de un antiguo volcán se encuentran las Salinas de Pedra de Lume, donde la concentración de sal es tan alta que las personas pueden flotar con facilidad, una experiencia similar a la del Mar Muerto.

Observar tiburones limón

Las aguas de Baía de Parda ofrecen la oportunidad de ver tiburones limón en su entorno natural.

A diferencia de lo que muchos creen, esta especie no representa un peligro para los visitantes y puede observarse de cerca mediante excursiones guiadas.

Ver el desove de tortugas

Entre julio y octubre, algunas playas de Cabo Verde reciben a tortugas bobas que llegan para depositar sus huevos.

Se trata de uno de los espectáculos naturales más impresionantes del país y una actividad muy valorada por los amantes de la fauna silvestre.

Foto: Especial

Navegar en catamarán

Otra de las experiencias favoritas de los turistas es recorrer las costas de la isla de Sal a bordo de un catamarán.

Durante estos paseos es posible admirar las aguas turquesa del Atlántico, practicar snorkel e incluso observar delfines en libertad.

¿Cuál es la mejor época para visitar Cabo Verde?

Gracias a su clima tropical seco, Cabo Verde mantiene temperaturas agradables durante gran parte del año, con promedios cercanos a los 25 grados Celsius.

Los meses comprendidos entre noviembre y junio suelen ser los más recomendables para quienes buscan días soleados y poca lluvia. En cambio, entre julio y octubre es posible disfrutar de la temporada de anidación de tortugas marinas.

Con playas paradisíacas, paisajes volcánicos y una cultura marcada por la mezcla de África y Europa, Cabo Verde se ha convertido en mucho más que una sorpresa futbolística: también es un destino turístico que cada vez despierta más interés en el mundo.