Truco poderoso para eliminar los ácaros de la cama, adiós alergias

Despertar con congestión, estornudos o irritación en los ojos puede ser más que una molestia pasajera; en muchos casos está relacionado con la presencia de microorganismos invisibles que se acumulan en la cama.

Entre estos organismos están los ácaros, que se encuentran en los colchones y la ropa de cama el ambiente perfecto para sobrevivir, lo que puede afectar el descanso y la salud respiratoria.

Conoce cómo eliminarlos con medidas sencillas y hábitos de limpieza que ayudan a reducir su presencia y a mejorar la calidad del sueño en el hogar.

Truco para eliminar los ácaros de la cama y reducir alergias Canva

¿Qué son los ácaros de la cama y por qué pueden provocar alergias?

Los ácaros del polvo son organismos microscópicos que pertenecen a la familia de los arácnidos. Se alimentan principalmente de células muertas de la piel humana y prosperan en lugares cálidos y húmedos, como colchones, almohadas, cobijas, alfombras y muebles tapizados.

De acuerdo con Mayo Clinic, estos microorganismos no muerden ni transmiten enfermedades; sin embargo, sus residuos contienen proteínas capaces de provocar reacciones alérgicas en personas sensibles.

Entre los síntomas más frecuentes asociados con la alergia a los ácaros destacan:

Estornudos constantes

Congestión o escurrimiento nasal

Picazón en nariz, garganta y ojos

Tos recurrente

Ojos llorosos o irritados

Dificultad para respirar en personas con asma

Los especialistas señalan que las molestias suelen intensificarse durante la noche o al despertar debido a la exposición prolongada a los alérgenos presentes en la cama.

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3 remedios caseros para eliminar los ácaros de la cama de forma rápida y efectiva

Aunque no existe una solución definitiva para erradicar por completo los ácaros del hogar, algunas prácticas pueden ayudar a reducir significativamente su presencia.

1. Aplicar bicarbonato de sodio sobre el colchón

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para absorber humedad y neutralizar olores. Para utilizarlo, basta con espolvorear una capa ligera sobre toda la superficie del colchón, dejarla actuar durante aproximadamente una hora y posteriormente aspirarla.

Este procedimiento ayuda a disminuir las condiciones que favorecen la proliferación de los ácaros.

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2. Spray natural con aceites esenciales

Otra alternativa casera para reducir la presencia de ácaros consiste en preparar un spray con aceites esenciales, ya que estos microorganismos suelen ser sensibles a ciertos aromas intensos.

Para elaborarlo, se recomienda mezclar en un atomizador una taza de agua, un chorrito de alcohol y entre 10 y 15 gotas de aceite esencial de eucalipto, lavanda o árbol de té.

La mezcla puede aplicarse de forma ligera sobre textiles como cortinas, camas y sillones, preferentemente por la mañana, con el fin de ayudar a mantener las superficies más protegidas durante el día.

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3. Utilizar vapor caliente

La limpieza con vapor es una alternativa eficaz para desinfectar superficies textiles.

Las altas temperaturas ayudan a reducir la presencia de ácaros y otros microorganismos que pueden acumularse en colchones, cabeceras tapizadas y sillones.

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¿Cómo evitar que los ácaros regresen?

La prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para controlar los niveles de ácaros dentro de casa.

Mayo Clinic recomienda implementar las siguientes medidas:

Lavar las sábanas semanalmente

Las fundas, sábanas y cobijas deben lavarse con agua caliente al menos una vez por semana para eliminar ácaros y residuos acumulados.

Aspirar colchones y alfombras

Utilizar aspiradoras con filtros HEPA puede ayudar a capturar partículas microscópicas y reducir la cantidad de alérgenos presentes en el ambiente.

Mantener baja la humedad

Los especialistas aconsejan mantener la humedad relativa del hogar por debajo del 50%, ya que los ácaros prosperan en ambientes húmedos.

Utilizar fundas antiácaros

Cubrir colchones y almohadas con fundas especiales puede reducir considerablemente la exposición a estos organismos.

Ventilar diariamente la habitación

Abrir las ventanas y permitir la circulación del aire favorece un ambiente menos propicio para la reproducción de ácaros.

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El truco más efectivo respaldado por especialistas: lavar la ropa de cama con agua caliente

Entre todas las medidas disponibles, una de las más efectivas cuenta con respaldo científico: lavar regularmente la ropa de cama con agua caliente.

Mayo Clinic explica que temperaturas cercanas a los 54 °C ayudan a eliminar los ácaros y reducir los alérgenos presentes en sábanas, cobijas y fundas de almohada.

Por ello, los expertos recomiendan complementar esta práctica con un secado completo antes de volver a utilizar la ropa de cama.

Además de mejorar la higiene del dormitorio, este hábito contribuye a disminuir los síntomas de las alergias respiratorias y favorece un descanso más saludable.

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Señales de que tu colchón podría estar lleno de ácaros y necesita una limpieza urgente

Aunque los ácaros son invisibles al ojo humano, existen algunas señales que podrían indicar una acumulación excesiva.

Las más comunes son:

Estornudos frecuentes al despertar

Congestión nasal durante las mañanas

Picazón en los ojos o la garganta

Tos persistente sin causa aparente

Sensación constante de alergia dentro de la habitación

Empeoramiento de los síntomas del asma durante la noche

Si estas molestias aparecen de manera recurrente, los especialistas recomiendan consultar a un médico alergólogo para determinar si existe sensibilidad a los ácaros y recibir el tratamiento adecuado.

Los ácaros forman parte de muchos espacios del hogar, pero una limpieza adecuada puede marcar una diferencia importante en la calidad del aire y en la salud respiratoria.

Adoptar medidas sencillas, como lavar la ropa de cama con frecuencia, controlar la humedad y mantener ventilada la habitación, ayuda a reducir su presencia y a crear un entorno más cómodo para descansar.