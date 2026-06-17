Tortuga Jonathan recibe récord Guinness como el animal terrestre más longevo; esta es su edad

La tortuga Jonathan volvió a sorprender al mundo tras ser incorporada al Salón de los Íconos de los Record Guinness, una distinción reservada para personajes y seres vivos cuya historia trasciende los récords tradicionales. Con una edad estimada de 194 años, el reptil también conserva el título del animal terrestre vivo más longevo del planeta.

Lejos de ser una tortuga común, Jonathan ha vivido durante casi dos siglos y ha presenciado algunos de los cambios más importantes de la humanidad. Su nacimiento se sitúa alrededor de 1832, décadas antes de la construcción de monumentos emblemáticos como la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad.

Imagen de la tortuga Jonathan, la más vieja del mundo

Mientras la tecnología transformaba la vida cotidiana con la llegada de los automóviles, los aviones, el cine y los teléfonos, Jonathan continuó creciendo hasta convertirse en una de las criaturas más extraordinarias registradas por la historia moderna.

¿Cómo se sabe cuántos años tiene Jonathan?

Gran parte de la evidencia sobre su edad proviene de los registros de su llegada a la isla de Santa Elena en 1882. Para entonces, la tortuga ya había alcanzado la etapa adulta, lo que permitió a especialistas calcular una fecha aproximada de nacimiento.

Además, una fotografía tomada pocos años después de su arribo muestra a Jonathan completamente desarrollado. Gracias a estos documentos históricos, el Record Guinness reconoce oficialmente su edad en 194 años, aunque algunos expertos consideran que podría ser incluso mayor.

Foto de la tortuga Jonathan, la más vieja del mundo

Debido a su extraordinaria longevidad, el organismo también lo reconoce como la tortuga más longeva documentada en la historia moderna.

Los rumores sobre su muerte fueron falsos

Durante las últimas semanas, publicaciones virales en redes sociales aseguraron que Jonathan había fallecido. La información generó preocupación entre miles de personas y rápidamente se difundió en distintas plataformas.

Sin embargo, autoridades de Santa Elena y el equipo encargado de su cuidado confirmaron que la tortuga continúa con vida. De acuerdo con los responsables de su bienestar, Jonathan mantiene un estado de salud estable y sigue disfrutando de su rutina diaria.

Record Guinness

A pesar de su avanzada edad, el reptil conserva varias capacidades que le permiten desenvolverse con normalidad. Aunque presenta cataratas y ha perdido el sentido del olfato, sus cuidadores aseguran que todavía escucha muy bien.

Gracias a esa capacidad auditiva, Jonathan puede reconocer las voces de quienes lo atienden y suele reaccionar cuando percibe que es hora de comer. Entre sus alimentos favoritos destacan las bananas, las manzanas y otras frutas frescas.

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Parte de su buena condición física también se debe a los cuidados veterinarios que ha recibido durante años. En 2009, especialistas detectaron que su pico se había debilitado debido a problemas nutricionales, por lo que diseñaron una dieta enriquecida con vitaminas y nutrientes esenciales.

Científicos estudian el secreto de su longevidad

El caso de Jonathan ha despertado el interés de investigadores de distintas partes del mundo que buscan entender cómo algunas tortugas gigantes logran alcanzar edades tan avanzadas.

Diversos estudios sobre su ADN y el de otras especies similares apuntan a que estos animales poseen mecanismos celulares especialmente eficientes para reparar daños genéticos y combatir enfermedades relacionadas con el envejecimiento.