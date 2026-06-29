¿Vas por carretera este verano? 10 cosas que revisar antes de llegar a un Pueblo Mágico

Antes de llegar a un Pueblo Mágico, a una ciudad colonial o a un hotel reservado para las vacaciones, el viaje empieza en otro lugar: la carretera. La salida suele organizarse entre maletas, tanque lleno, casetas, mapas abiertos en el celular y una revisión de último momento para confirmar que el auto puede aguantar el trayecto.

Desde Morelia, Michoacán, se dio el banderazo nacional del Operativo Vacacional de Verano 2026, una temporada en la que se prevé mayor movimiento turístico y más presencia de Ángeles Verdes en rutas hacia destinos tradicionales y Pueblos Mágicos.

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México estima que, del 20 de julio al 30 de agosto, la ocupación hotelera promedio nacional será de 65 por ciento, dos puntos porcentuales por encima de la registrada durante la temporada de verano del año anterior. También prevé la llegada de 22 millones 400 mil turistas a cuartos de hotel, lo que representa un crecimiento de 5.6 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

Para quienes planean salir por carretera, más vale prevenir que lamentar, por eso hay que reservar con tiempo, revisar el vehículo antes de salir y saber cómo pedir apoyo en caso de una falla puede evitar que una escapada familiar termine detenida en el acotamiento.

El verano también se moverá por carretera

El arranque nacional del operativo desde Morelia colocó a Michoacán como punto simbólico de salida para la temporada. El estado concentra atractivos de naturaleza, arquitectura, gastronomía y cultura que suelen visitarse por carretera, desde la capital hasta rutas hacia Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Santa Clara del Cobre, Cuitzeo, Tacámbaro o Tlalpujahua.

Pero la lógica va más allá de Michoacán. En vacaciones de verano, muchas familias no se mueven únicamente por avión o autobús, sino en auto propio hacia playas cercanas, balnearios, Pueblos Mágicos, ciudades coloniales o destinos de fin de semana. Ese tipo de viaje exige otra forma de planeación: no basta con tener hotel, también hay que prever el camino.

Michoacán tiene diversos pueblos mágicos para visitar Imagen generada con IA

Como parte del operativo, Ángeles Verdes reforzará su presencia en 233 rutas carreteras, con un circuito de cobertura de 25 mil kilómetros lineales y 45 mil kilómetros en recorridos diarios. La atención estará dirigida hacia 61 destinos turísticos tradicionales y 92 Pueblos Mágicos, con la expectativa de apoyar a más de 123 mil turistas, principalmente quienes viajan por vía terrestre.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que el objetivo es que quienes viajen por México durante estas vacaciones lo hagan “con tranquilidad” y disfruten cada trayecto, con acompañamiento en carretera para que más familias conozcan los destinos del país “con mayor seguridad y confianza”.

¡Reserva antes! La ocupación hotelera rondará el 65 por ciento

La previsión de una ocupación hotelera nacional de 65 por ciento no solo habla de hoteles con más habitaciones ocupadas. Para los viajeros, también significa que algunos destinos pueden tener mayor demanda en hospedaje, restaurantes, tours, estacionamientos y servicios locales.

Por eso, si el plan es visitar un Pueblo Mágico, una ciudad colonial o una playa cercana entre el 20 de julio y el 30 de agosto, conviene no dejar la reservación para el último momento. La recomendación aplica especialmente para fines de semana, puentes, destinos familiares y rutas que dependen del turismo de corta estancia.

Antes de salir, también es útil confirmar políticas de cancelación, horarios de llegada, disponibilidad de estacionamiento y distancia real entre el hospedaje y los atractivos turísticos. En viajes por carretera, un destino que parece cercano puede cambiar por tráfico, casetas, curvas, lluvia o tramos con baja señal telefónica.

¿Qué revisar en el auto antes de salir?

Antes de encender el auto, la revisión básica puede ahorrar tiempo, dinero y riesgos. Lo recomendable es no dejarla para la mañana del viaje, sino hacerla al menos uno o dos días antes para tener margen si hay que corregir algo.

Los puntos principales son:

Llantas. Revisar presión, desgaste, grietas y estado de la llanta de refacción. También conviene confirmar que el gato hidráulico y la llave de cruz estén en el auto.

Revisar presión, desgaste, grietas y estado de la llanta de refacción. También conviene confirmar que el gato hidráulico y la llave de cruz estén en el auto. Frenos. Cualquier ruido extraño, vibración o cambio en la respuesta del pedal debe revisarse antes del viaje , sobre todo si la ruta incluye pendientes, curvas o caminos de montaña.

Cualquier ruido extraño, vibración o cambio en la respuesta del pedal , sobre todo si la ruta incluye pendientes, curvas o caminos de montaña. Luces. Faros, luces traseras, direccionales, intermitentes y luces de freno deben funcionar correctamente. En carretera, ver y ser visto puede hacer la diferencia.

Faros, luces traseras, direccionales, intermitentes y luces de freno deben funcionar correctamente. En carretera, ver y ser visto puede hacer la diferencia. Niveles. Aceite, anticongelante, líquido de frenos y limpiaparabrisas deben estar en niveles adecuados. En trayectos largos o con calor, el sistema de enfriamiento es clave.

Aceite, anticongelante, líquido de frenos y limpiaparabrisas deben estar en niveles adecuados. En trayectos largos o con calor, el sistema de enfriamiento es clave. Batería. Si el auto ha tardado en encender, las terminales están sulfatadas o la batería ya tiene varios años de uso, es mejor revisarla antes de salir.

Si el auto ha tardado en encender, las terminales están sulfatadas o la batería ya tiene varios años de uso, es mejor revisarla antes de salir. Limpiaparabrisas. En verano también hay lluvias. Unos limpiadores desgastados pueden complicar la visibilidad en carretera .

En verano también hay lluvias. Unos limpiadores desgastados pueden . Documentos. Licencia de conducir, tarjeta de circulación, póliza de seguro, identificación y comprobantes de reservación deben estar a la mano, de preferencia también en copia digital.

¿Qué llevar en un kit básico de carretera?

Además de la revisión mecánica, preparar un kit básico ayuda a responder mejor ante imprevistos. No se trata de cargar el auto con objetos innecesarios, sino de llevar lo suficiente para resolver una espera, una ponchadura o una falla menor.

El kit puede incluir cables pasa corriente, linterna, triángulos reflejantes, chaleco reflejante, gato hidráulico, llave de cruz, medidor de presión, refacción en buen estado, cargador de celular, batería externa, agua, botiquín básico, gel antibacterial, una manta ligera o impermeable, efectivo para casetas y una lista de teléfonos de emergencia.

Tu kit podría ayudarte por cualquier desperfecto en carretera Imagen generada con IAl

También conviene descargar mapas sin conexión, revisar si habrá zonas sin señal y compartir la ruta con una persona de confianza. Si el viaje es con niñas, niños, adultos mayores o mascotas, hay que planear paradas con anticipación, llevar agua suficiente y evitar trayectos demasiado largos sin descanso.

Ángeles Verdes: cómo pedir asistencia si tu coche falla

Uno de los puntos más útiles del operativo de verano es la cobertura de Ángeles Verdes, el servicio de asistencia turística y vial que opera en carreteras del país.

Antes de salir, los viajeros pueden revisar si su ruta está cubierta por Ángeles Verdes y tener a la mano los canales de contacto. La asistencia puede solicitarse a través de la línea 078, la app móvil de Ángeles Verdes y módulos de información turística.

De acuerdo con la información oficial, Ángeles Verdes brinda orientación turística, asistencia mecánica y apoyo en carretera. Para este verano, la estrategia contempla personal especializado en rutas, módulos de información, atención por teléfono y apoyo mediante la aplicación móvil.

Ángeles Verdes Especial

En caso de falla, lo primero es detenerse en un sitio seguro, encender las intermitentes, colocar señalización si es posible y evitar permanecer dentro del vehículo si hay riesgo por el flujo de autos. Después, se puede solicitar apoyo indicando ubicación, sentido de la carretera, referencias cercanas, tipo de vehículo y problema detectado.

Tener descargada la aplicación antes de iniciar el trayecto puede ser útil porque permite compartir ubicación con mayor precisión. También es recomendable guardar el 078 en el celular y llevar batería suficiente para comunicarse durante el camino.

bgpa