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"PolloFuerza": tenis con diseño disruptivo y sustentable que necesitas en tu outfit

Descubre la nueva edición limitada de tenis con un diseño sustentable con suelas recicladas de espectaculares. ¡Consigue los tuyos!

Por: Diana Oliva

Panam y Bachoco unen «PolloFuerza»: lanzan tenis con diseño disruptivo y sustentable
Panam y Bachoco unen «PolloFuerza»: lanzan tenis con diseño disruptivo y sustentableDiana Oliva evento

En una apuesta por destacar «lo bien hecho en México», la icónica marca de calzado Panam y la empresa agroalimentaria Grupo Bachoco hicieron oficial la presentación de sus nuevos tenis colaborativos. 

Se trata de una edición limitada que rinde homenaje a las famosas proteínas y campañas publicitarias de la firma alimenticia, al tiempo que integra una propuesta de reciclaje e innovación sustentable.

"PolloFuerza": tenis con diseño disruptivo y sustentable que necesitas en tu outfit
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Un diseño con «un pedacito de historia» y enfoque ecológico

El proyecto, cuyo desarrollo tomó cerca de dos años, destaca por su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la economía circular: las suelas del calzado fueron intervenidas utilizando material reciclado proveniente de las propias lonas de los espectaculares.

«Desmontamos una de nuestras carteleras, la llevamos a la fábrica donde el material se corta y se muele. Ese material reciclado se mezcla con los componentes que dan vida a la suela. Así, nuestros espectaculares dejan de estar en las alturas para acompañarte en cada paso», Luis Enrique Barraza.

Además de su propuesta ecológica, los tenis cuentan con múltiples detalles conceptuales y coleccionables:

  • Estética y colores: Incorporan texturas y una amplia gama de colores inspirados en los personajes de las proteínas de la marca.
  • Caja de colección: Es la primera vez que Panam interviene una caja de empaque tanto por dentro como por fuera.
  • Personalización: Incluyen detalles con las "huellitas" de los personajes, charms alusivos y dos paquetes de agujetas intercambiables.
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Apuesta por la juventud y el orgullo nacional

Luis Enrique Barraza, líder de marketing digital en Grupo Bachoco, señaló que la colaboración busca conectar directamente con las nuevas generaciones a través de la cultura urbana y la moda local.

«Bachoco ya tiene más de 70 años en el mercado. Siempre estamos buscando innovar para llegar a ese público más joven a través de colaboraciones con marcas emblemáticas como Panam», apuntó Barraza.

se enfatizó la relevancia de romper prejuicios sobre el consumo local y celebrar la producción nacional bajo la campaña y hashtag #MexicanoEspectacular.

Disponibilidad y proyectos a futuro

El par de tenis de edición limitada ya se encuentra disponible a nivel nacional en tiendas físicas , así como en su plataforma de comercio electrónico (panam.com.mx), con alcance de envío hacia Estados Unidos. ¿Qué esperas?

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