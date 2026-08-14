En una apuesta por destacar «lo bien hecho en México», la icónica marca de calzado Panam y la empresa agroalimentaria Grupo Bachoco hicieron oficial la presentación de sus nuevos tenis colaborativos.

Se trata de una edición limitada que rinde homenaje a las famosas proteínas y campañas publicitarias de la firma alimenticia, al tiempo que integra una propuesta de reciclaje e innovación sustentable.

"PolloFuerza": tenis con diseño disruptivo y sustentable que necesitas en tu outfit Evento

Un diseño con «un pedacito de historia» y enfoque ecológico

El proyecto, cuyo desarrollo tomó cerca de dos años, destaca por su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la economía circular: las suelas del calzado fueron intervenidas utilizando material reciclado proveniente de las propias lonas de los espectaculares.

«Desmontamos una de nuestras carteleras, la llevamos a la fábrica donde el material se corta y se muele. Ese material reciclado se mezcla con los componentes que dan vida a la suela. Así, nuestros espectaculares dejan de estar en las alturas para acompañarte en cada paso», Luis Enrique Barraza.

Además de su propuesta ecológica, los tenis cuentan con múltiples detalles conceptuales y coleccionables:

Estética y colores: Incorporan texturas y una amplia gama de colores inspirados en los personajes de las proteínas de la marca.

Incorporan texturas y una amplia gama de colores inspirados en los personajes de las proteínas de la marca. Caja de colección: Es la primera vez que Panam interviene una caja de empaque tanto por dentro como por fuera.

Es la primera vez que Panam interviene una caja de empaque tanto por dentro como por fuera. Personalización: Incluyen detalles con las "huellitas" de los personajes, charms alusivos y dos paquetes de agujetas intercambiables.

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Apuesta por la juventud y el orgullo nacional

Luis Enrique Barraza, líder de marketing digital en Grupo Bachoco, señaló que la colaboración busca conectar directamente con las nuevas generaciones a través de la cultura urbana y la moda local.

«Bachoco ya tiene más de 70 años en el mercado. Siempre estamos buscando innovar para llegar a ese público más joven a través de colaboraciones con marcas emblemáticas como Panam», apuntó Barraza.

se enfatizó la relevancia de romper prejuicios sobre el consumo local y celebrar la producción nacional bajo la campaña y hashtag #MexicanoEspectacular.

Disponibilidad y proyectos a futuro

El par de tenis de edición limitada ya se encuentra disponible a nivel nacional en tiendas físicas , así como en su plataforma de comercio electrónico (panam.com.mx), con alcance de envío hacia Estados Unidos. ¿Qué esperas?