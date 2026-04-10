Rituales para el dinero durante el Eclipse Solar Anular 2026, el ‘Anillo de fuego’

El Eclipse Solar Anular es un fenómeno astronómico de gran importancia y un espectáculo cósmico que muchos esperan para poder manifestar, llenarse de energía, renovación y atracción del dinero.

Es un fenómeno que dejará a varias ciudades en una oscuridad repentina pocos minutos antes del anochecer.

Este Eclipse también es llamado ‘Anillo de fuego’ porque la Luna no cubre por completo al Sol. En lugar de taparlo totalmente, deja visible un borde brillante alrededor de su silueta.

Ese borde es luz solar intensa que forma un círculo luminoso perfecto alrededor de la Luna, como si fuera un aro encendido. A simple vista, parece un anillo brillante y ardiente en el cielo, de ahí el nombre.

No es fuego real, claro, sino la luz del Sol que sigue escapando por los bordes porque la Luna, al estar más lejos de la Tierra en ese momento, se ve un poco más pequeña y no alcanza a cubrirlo por completo.

Rituales para el dinero durante el Eclipse Solar Anular 2026

Eclipse Solar Anular y rituales para el dinero. Especial

Durante un eclipse solar anular, muchas personas lo ven como un momento simbólico para reiniciar la relación con el dinero, atraer abundancia o cambiar hábitos financieros.

Cabe destacar que no es algo mágico en sí, pero puede servir como un punto de enfoque muy poderoso.

Algunos rituales enfocados al dinero son:

Atracción con billetes

Toma uno o varios billetes, de cualquier denominación, límpialos suavemente con tus manos y concéntrate en ellos. Mientras lo haces, repite en voz baja o mentalmente una intención como: “El dinero fluye hacia mí de manera constante y consciente”. Después guárdalos en tu cartera sin gastarlos por unos días como símbolo de atracción.

Monedas y agua

Coloca varias monedas en un vaso con agua y déjalo cerca de una ventana durante el eclipse. El agua representa flujo y las monedas estabilidad. Al terminar, puedes usar esa agua para regar una planta o tirarla en la tierra, visualizando que tu dinero crece como algo vivo.

Bloqueo y liberación

Escribe en un papel tus creencias negativas sobre el dinero (por ejemplo: “no me alcanza”, “el dinero es difícil”). Luego rómpelo o quémalo con cuidado. Después, en otro papel, escribe nuevas afirmaciones positivas y guárdalo en tu cartera o en un lugar importante.

Vela (abundancia)

Enciende una vela (de preferencia dorada, amarilla o verde) y siéntate unos minutos a visualizar cómo llega el dinero a tu vida: oportunidades, trabajo, estabilidad. Mantén la imagen lo más clara posible. Deja que la vela se consuma con seguridad.

Agradecimiento económico

Haz una lista de todo el dinero que ya tienes o has recibido: sueldo, regalos, apoyos, incluso pequeñas cantidades. Agradecer lo que ya existe ayuda a cambiar tu mentalidad de escasez a abundancia.

Siembra simbólica

Entierra una moneda en una maceta o jardín mientras piensas en una meta económica específica. La idea es simbolizar que estás “sembrando” dinero para que crezca con el tiempo.

¿Cuándo y dónde será visible el Eclipse?

Eclipse Solar Anular y rituales para el dinero. Especial

Este fenómeno astronómico será visible el miércoles 12 de agosto del 2026. En su punto máximo la sombra lunar cubrirá la superficie solar durante 2 minutos y 18 segundos.

Será visible de forma completa en partes de Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal.

Solo un reducido grupo de países tendrá la experiencia de la totalidad, mientras que decenas de territorios de Europa, África y América de Norte lo verán de forma parcial.

Contrario a algunos rumores, la franja de totalidad no alcanzará México ni países del sur de Latinoamérica.

No obstante, ya hay fechas confirmadas para futuros eventos en territorio nacional:

Eclipse Solar anular (Anillo de Fuego): El 26 de enero de 2028 . Se observará de forma parcial en gran parte de México, mientras que el anillo completo cruzará Sudamérica.

. Se observará de forma parcial en gran parte de México, mientras que el anillo completo cruzará Sudamérica. Próximo Eclipse total de Sol: El 30 de marzo de 2052 . Este será el verdadero sucesor del gran eclipse de 2024. La zona de sombra total cruzará estados como Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Aunque para la oscuridad total en México aún faltan décadas, el evento de este 2026 será transmitido globalmente, permitiendo que millones sigan su rastro a través de plataformas digitales.

*mvg*