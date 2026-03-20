¡Ve juntando tus ahorros! Habrá Gran Remate de Libros desde 10 pesos: te decimos dónde y cuándo

¿Eres fan de los libros? Entonces esta noticia te va a encantar. Muy pronto se realizará un gran remate de libros en el Monumento a la Revolución, donde podrás encontrar ejemplares desde 10 pesos.

Los libros tienen el poder de llevarnos a mundos increíbles, regalarnos momentos inolvidables y acompañarnos en cada página con nuevas historias y aventuras. Por eso, este evento se ha convertido en uno de los favoritos para quienes aman la lectura.

Si eres de los que puede pasar horas entre páginas y estantes, esta es una gran oportunidad para ampliar tu biblioteca sin gastar mucho. Aquí te contamos todos los detalles para que te prepares y no te lo pierdas.

Remate de Libros Monumento a la Revolución

Se trata del 21° Gran Remate de Libros, Discos y Películas, un evento pensado para dar una segunda oportunidad a miles de ejemplares que ya no se venden en librerías, pero que aún tienen muchas historias por contar.

Durante estos días, editoriales y distribuidoras ofrecen títulos a precios muy accesibles con el objetivo de rescatar libros y ponerlos nuevamente en manos de los lectores.

Para los amantes de la lectura, este encuentro es también una oportunidad perfecta para buscar ese título que llevas tiempo esperando o descubrir nuevas historias por casualidad entre los estantes.

Remate de Libros Monumento a la Revolución, CDMX, fechas Foto: Canva

¿Cuándo es el remate de libros?

Podrás encontrar libros, discos y películas a precios muy bajos, con ofertas que pueden sorprenderte en cada stand.

El evento se realizará del miércoles 1 al domingo 5 de abril de 2026 en la explanada del Monumento a la Revolución.

El horario será de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche, por lo que tendrás tiempo suficiente para recorrer los puestos y encontrar alguna joya literaria.

Si estás buscando un nuevo libro o simplemente quieres pasear entre historias y ofertas, este remate es el lugar ideal.

¿Cómo llegar al Monumento a la Revolución?

Si quieres asistir al evento y no sabes cómo llegar, estas son algunas de las opciones más sencillas en transporte público:

Metro

​Estación Revolución — Línea 2

​Estación Revolución — Línea 2 Metrobús

​Plaza de la República — Línea 1

​Amajac — Línea 7

Remate de Libros Monumento a la Revolución, CDMX, fechas Foto: Canva

Así que ya lo sabes: si quieres encontrar libros a precios muy bajos, esta es una gran oportunidad para hacerlo durante el Gran Remate de Libros en abril.